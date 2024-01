Sofía Vergara fue la invitada del primer 'Hormiguero' del año. La actriz aprovechó su visita a España para promocionar su nueva serie en Netflix, 'Griselda', haciendo parada en el programa de Antena 3.

Allí protagonizó una entrevista muy comentada en redes sociales por sus continuos dardos a Pablo Motos que ha dado la vuelta al mundo y copa titulares en los principales medios de EEUU, Reino Unido o Argentina.

El momento más sorprendente de la entrevista fue cuando el conductor de 'El Hormiguero' dijo que le hacía gracia cómo la actriz pronunciaba 'Modern Family', a lo que ella contestó con varios zascas: "¿Me sale mal?". "¿Hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?".

Este episodio fue recogido por el medio estadounidense Enternaiment Tonight, que le ha recordado a Pablo Motos que nadie se mete con Sofía Vergara.

Buzzfeed suaviza el titular asegurando que la entrevista de la actriz no fue bien para el entrevistador y Today o The New York Post elogian las respuestas de la protagonista de 'Modern Family' a la burla de Motos sobre su acento inglés.

Pero no solo EEUU se ha hecho eco de la viral lluvia de zascas de Vergara a Motos, también desde Reino Unido aseguran que la actriz fue "a la yugular", tal y como recoge Daily Mail, mientras Unilad habla de "momento incómodo".

Por último, desde Argentina también han recogido el 'pique' entre el presentador español y la colombiana. "Sofía Vergara fue a El Hormiguero y picó al conductor", comentaban desde el programa 'Duro de domar'.