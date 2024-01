La Isla de las Tentaciones es un programa de televisión español que se estrenó en enero de 2019. El programa tiene un formato de reality show en el que varias parejas comprometidas deciden poner a prueba su relación al separarse durante un período de tiempo en una isla tropical, donde son tentados por solteros y solteras.

Durante su estancia en la isla, las parejas participantes tienen la oportunidad de conocer a solteros y solteras atractivos que intentan seducirlos. El objetivo es evaluar la fortaleza de su relación y descubrir si son capaces de resistir las tentaciones. Al final del programa, las parejas se reencuentran y deciden si continúan juntas o si prefieren seguir caminos separados.

El formato del programa ha generado interés y polémica debido a las situaciones emocionales intensas que se presentan y a las decisiones que toman las parejas. La audiencia suele seguir de cerca el drama y las dinámicas de las relaciones mientras se desarrollan en el transcurso del programa.

Además, el mensaje publicado por Mediaset para presumir de datos de audiencia de La Isla de las Tentaciones también ha sido acogido con ciertas reticiencias. Telecinco alardeó de la audiencia de La Isla de las Tentaciones, liderando su franja horaria y, según presumió Mediaset, "arrasando en espectadores de 13-24 años, con más de un 38%". Fue este punto, y visto el contenido que se emitió en ese primer capítulo, lo que abrió la caja de pandora de las críticas. "Miedo me da que esto arrase entre niños de 13 años", ha comentado una usuaria de "X" (antigua Twitter). A ella se sumaron otros comentarios: "¿Niños de 13 años despiertos a estas horas y viendo este tipo de programas?",

"Qué vergüenza que los menores de edad tengan que ver ese programa tan educativo para ellos …. Así va España; creo que soy de las pocas cuerdas que no lo ve; en fin, que sigáis perdiendo el tiempo viendo cómo zorros y zorras zorrean" o "Pues los niños de 13 años no deberían ver este programa, que ya le falta muy poco para ser porno, ¿y el horario? No es para la hora de la cena".

Pero también ha suscitado controversia entre los seguidores de la cadena críticos, que no comparten el rumbo adoptado por sus actuales gestores con la eliminación de espacios televisivos como Sálvame. "Vuelve el programa más blanco y familiar de T5. Los protas fo*** y no se escandaliza nadie. T5, dejad de ir de lo que no sois y asumid que os cargasteis a Sálvame por otras razones. Eran los niños de San Ildefonso frente a esto", afirma un fan del contenido "made in" Telecinco.

Ese primer capítulo de la séptima edición de La Isla de las Tentaciones, que alcanzó altas cotas de polémica por algún momento violento vivido por celos de una joven de 18 años con su pareja, ha encendido el debate en las redes sociales en muchos sentidos. Y alguno en aspectos diferentes al del contenido de la emisión.

Es el caso del nuevo horario que Telecincido ha decidido poner a esta temporada de La Isla de las Tentaciones. Su estreno arrancó poco antes de las once de la noche y se alargó hasta las dos de la madrugada en un día laborable. Algo que no ha gustado para nada a los fans del reality.

"Ya podéis cuidar el único programa que os queda decente, y si lo adelantáis a las 22:00, casi que mejor", advierte una seguidora en "X" (antigua Twitter). En un mismo sentido se suceden otros comentarios, "Y si lo hubiera puesto a un horario ante más audiencia habría tenido mejores datos, pues hay personas que tienen que trabajar temprano. No os dais cuenta de nada, por favor, no vais mejorando, vais a peor", replica otra fan al mensaje de Telecinco presumiendo de las cifras del estreno de la séptima temporada de La Isla de las Tentaciones.

Otra advertencia aún más contundente: "Espero que escuchen el reclamo del 98% de la audiencia de terminar el programa antes, ¿cuál es la necesidad de terminar a las 2 de la mañana? ¿No se dan cuenta de que la gente dejará de ver el programa y lo verán por Internet para no tener que esperar hasta las 2? Sean más inteligentes". De hecho, hay quienes insinúan que la merma de espectadores respecto a la anterior edición de La Isla de las Tentaciones se debe a ese cambio de horario decidido por Telecinco. Porque, recuerdan algunos telespectadores críticos, el reality, pese a liderar su franja, ha perdido cientos de miles de espectadores respecto a ediciones pasadas.