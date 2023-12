El programa "De viernes" ha tenido como protagonista a Isa P, hija de Isabel Pantoja y hermanada de Kiko rivera. La recién casada con Asraf se ha sincerado como nunca sobre momento íntimos que vivió en Cantora, la casa que fue su hogardurante muchos anños antes de distanciarse de su madre, la cual ni acudió a su boda.

¿Qué paso durante la noche del 8 de noviembre de 2013 en Cantora para que Isa Pantoja saliese de allí corriendo y estando embarazada? No es la primera vez que la pequeña del clan Pantoja se sienta en un plató de televisión, pero sí que es la primera vez que Isa cuenta con todo lujo de detalles los motivos que la llevaron a abandonar la finca Cantora.

Isa Pantoja le explicaba a Santi Acosta, visiblemente emocionada, que las cosas en su vida familiar cambiaron cuando llegó la adolescencia, una etapa de la que no guarda buenos recuerdos y que marcó un antes y un después en la relación con su madre:

"Jamás volvería a la adolescencia, me llevaron a un internado y cambiaron muchísimo mi vida, lo hicieron para tener un control sobre mí. Al cumplir 16 años decidí tener mi primer novio y eso para mi madre era inadmisible porque eso significaba hacer muchas cosas que mi madre no quería que hiciera".

Perosnas que no estaban felices con ella allí

Isa Pantoja es consciente de que no todos los habitantes de la finca la querían por igual, pese a ser una niña, Isa notaba que entre los muros de Cantora había personas que no estaban felices con su presencia allí: "Cuando eres pequeño notas si hay alguien que te da cariño y si hay alguien que te da menos cariño".

Sobre el día que decidió abandonar Cantora Isa lo recuerda todo, desde la forma en la que salió de la finca en el coche de su pareja por aquel entonces, Alberto Isla, hasta los motivos exactos por los que decidió abandonar su casa a toda prisa nada más cumplir 18 años:

"Todo empezó a cambiar cuando estuve con el primer chico, del episodio de la manguera (su hermano la roció con agua al enterarse de que ya mantenía relaciones sexuales) no quiero hablar, pero pasó cuando yo tenía 17 años (...) Nunca hablaba con mi madre sobre sexo, yo no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas, mi primer amor fue el padre de mi hijo (...)"

"Descubro que estoy embarazada cuando empiezo a notar cambios en mi cuerpo y no me viene el periodo (…) Se lo conté a mi madre y ella me dijo que me hiciera un test, me lo hice con ella y salió que sí, se paró mi mundo (...) Mi hermano me dijo que lo mejor era que no lo tuviera porque era muy joven (...).

Los meses posteriores los pasé en Cantora y no los recuerdo con cariño, mi madre estaba lejos trabajando y en ‘Sálvame’ hacían una cuenta atrás del día en el que yo cumpliría 18 años y pudieran hablar de mí y de mi embarazo (...) Yo tenía una alarma puesta en el móvil del día en el que cumplía 18 años, y nada más cumplirlos salí de allí en el coche del padre de mi hijo, era la primera vez que me montaba en el coche de Alberto (...) Recuerdo con mucha felicidad el día que nació mi hijo, estaban todos felices, y junto a mí estaban mi madre y también Dulce, todo era perfecto".