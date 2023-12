Pasapalabra está de enhorabuena tras celebrar un nuevo hito, nada más y nada menos que unas Bodas de Oro, en palabras de uno de sus concursantes. Está claro que el concurso superó hace mucho tiempo la cifra de 50 programas en emisión, y que han sido centenares de personas los que han intentado hacerse con un sitio en el programa. Sin embargo, las cosas parecen complicarse cuando se trata de vencer a alguno de los cerebros que en ese momento se enfrentan cada programa al rosco.

Los hay quienes han hecho historia en Antena 3 -nueva casa de Pasapalabra desde hace ya un tiempo- y quienes están camino de hacerla. Sin embargo, la audiencia no se consigue sin esfuerzos y, pese a estar claro el funcionamiento, a los espectadores hay que reengancharlos con cambios.

Para los más seguidores del programa, ya se les hará algo familiares los rostros de Óscar y Moisés, los actuales concursantes que cada tarde engrosan la millonaria cifra del bote final. Ya son varias las ocasiones en la que uno de los dos se queda a punto de embolsarse tal cantidad de dinero venciendo al rosco, pero todavía no se ha dado el caso.

Los concursantes acaban de superar los cincuenta programas enfrentándose el uno al otro, aunque aún están lejos de alcanzar el hito de Orestes y Rafa. Los que se enfrentaron en un total de 193 ocasiones saldaron su enfrentamiento con la victoria del segundo, aunque tanta rivalidad terminó derivando en una bonita amistad.

Óscar y Moisés van en camino de conseguir lo mismo. De momento, los concursantes se han dedicado unas bonitas palabras en cámara ante su aniversario. Ante la bienvenida de Roberto Leal a Moisés y el anuncio del bote que ya llevaba acumulado -más de 97 000 euros-, el concursante respondió con suma gentileza: "Feliz, feliz de compartir ya cincuenta programas con Óscar. Hacemos las Bodas de Oro, si no me equivoco".

Leal respondió sorprendido: "Qué bonito, esto ya es como el matrimonio de las letras". De nuevo, el concursante añadió que "no suelen discutir". Óscar aprovechó para tirar una pulla y añadir: "con más cariño que otros que llegan a cincuenta". Cuando le llegó su turno, se sinceró sobre sus aspiraciones cuando entró al programa: "No había pensado en nada, había pensado en el dinero. No impone nada, impone la silla azul. Siempre te hace ilusión quedarte un rato más. Suena a topicazo pero cada programa es un regalo y ya tenemos cincuenta regalazos".

Cambios en Pasapalabra

El aniversario se saldó con un significativo cambio: un nuevo juego en sustitución de la clásica Sopa de Letras. Ahora, en su lugar los concursantes se enfrentarán a Palabras Cruzadas: Roberto Leal lanzará nueve preguntas y las respuestas estarán en la pantalla; el inicio de la respuesta estará en la izquierda y el final en la derecha.