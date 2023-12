No será hasta el próximo 5 de diciembre cuando Disney+ estrene el especial 'Isabel Preysler: Mi Navidad', en el que Isabel Preysler mostrará por primera vez cómo celebra su familia las fechas más entrañables del año. Sin embargo, ya hemos podido ver algunas imágenes promocionales de la docuserie que más dará que hablar en los próximos días, y en la que la madre de Tamara Falcó comparte su faceta más casera y personal revelando cómo se viven las navidades en su mansión de Puerta de Hierro.

Imágenes que ya ha podido ver Carmen Lomana, que no ha dudado en atizar a la 'reina de corazones' por una instantánea en concreto: En la que aparece desayunando con una bata de estar por casa blanca con estampado floral multicolor.

"Como todo el mundo hace un documental sobre su vida a mí ya no me interesa. He visto algunas cosas del de Isabel y algo de curiosidad tengo pero no mucho. Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares... Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina" ha apuntado con malicia, convencida de que la gente cuando lo vea "se va a quedar 'oh'".