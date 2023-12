Parece que la relación entre Ana María Aldón y su nueva pareja va viento en popa. Tras superar la ruptura con Ortega Cano, no exenta de conflictos con Gloria Camila -hija del torero-, la diseñadora ha recuperado la ilusión y la felicidad.

Fiesta, el programa que conduce Emma García y en el que ella colabora, fue escenario de una pedida de mano simbólica, pero el gesto ante las cámaras no se ha quedado en agua de borrajas. Ya en la intimidad, la propuesta de matrimonio se consolidó y Aldón no ha dudado en dar todos los detalles más íntimos.

"No me lo esperaba, estaba en pijama cuando, de repente, aparece una botella de champán con dos copas. Suena de fondo a Enrique Iglesias, 'Nunca te olvidaré", detalla. Visiblemente emocionada, la colaboradora continuó con su relato: "Me dijo que me callara y me dijo 'mira detrás de ti [...]empecé a temblar, no sabía reaccionar, solo podría reírme, no podía articular palabra".

Críticas al anillo

Ana María Aldón también mostró orgullosa su anillo de compromiso. Sin embargo, también tuvo que sacar la cara ante las críticas. Concretamente Aurelio Manzano calificó de baratija la joya, a lo que la protagonista de la tarde no dudó en responder: "Es precioso y, si fuera de lata, me gustaría igual". Kity Gordillo se puso en contacto con un tasador para zanjar la polémica y estimó que la sortija estaría valorada en aproximado 2.5000 euros.