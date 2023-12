La visita de Alfonsof Guerra a 'El Hormiguero' sigue trayendo mucha cola. El expolítico concedió una entrevista que no ha dejado de acumular titulares y reacciones en las redes sociales a raíz de unas declaraciones que hizo sobre los enanos y los homosexuales. "A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", le espetó a Pablo Motos. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no", comentó.

Unas palabras a las que rápidamente se sumó Pablo Motos. "Ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí", apuntó el presentador. El discurso de ambos hizo estallar a muchos humoristas. Entre ellos Facu Díaz que sacó a la luz su peor cara asegurando que Motos trata de silenciar a todos aquellos que hace chiste sobre él. "Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir a su programa, muchas veces obligada por contrato, para promocionar sus movidas. Lo que consigue es que la gente, públicamente, se corte mucho con la posibilidad de hacer chistes sobre él porque luego pide cuentas y hace llamadas", relata. A raíz de sus declaraciones muchos humoristas y periodistas salieron a contar su experiencias o las de algunos compañeros, destapando las prácticas del equipo de Pablo Motos. Incluso pusieron en marcha un movimiento que han denominado #MoToos, en clara referencia al #MeToo. Esto ha provocado que la artista Samantha Hudson deje clara su posición respecto al programa y si iría alguna vez a presentar algún proyecto a 'El Hormiguero' en el último podcast que ha visitado. Pérez-Reverte carga contra Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': "Vende a su madre, pero entrega a la nuestra" "No iría. Me cae fatal, me parece asqueroso. Me parece un programa asqueroso. Se sientan ahí a opinar de chorradas como si estuvieran sentando cátedra de algo, sobre la censura", ha respondido tajante a la pregunta de si alguna vez le propusieron ir. "¿Qué censura? Si estás hablando tú, que eres el director de tu propio programa, en el cual participas desde hace años, en prime time, diciendo lo que te sale de las narices. Controlando los invitados y estás hablando de que te están censurando, ¿quién te está censurando?", ha añadido. "Todas las cosas que hizo, la gente a la que ha incomodado, traer a Santiago Abascal para reírle las gracias, a Isabel Díaz Ayuso para hacerle la campaña y lavarle la cara. Que me da asco 'El Hormiguero' y punto."