Parece que no todo va como debería en la vida de Ana María Aldón. La colaboradora televisiva, ahora habitual en el progrma 'Fiesta' de Emma García, ha hecho saltar todas las alarmas después de una preocupante publicación en sus redes sociales.

A los más fieles seguidores de la influencer les chocará esta imagen, sobre todo por el hecho de que hace unos días daba una noticia que no dejaba a nadie indiferente: su compromiso. "Brotaba el amor en nuestra mirada entendiendo que en ese momento comenzaba un camino juntos hacia un futuro lleno de amor y complicidad . Por eso y por un millón de cosas más, ¡Sí quiero!".

Todo parecía ir de maravilla en la vida de la colaboradora, pese a la disconformidad de su hija mayor. Y es que Gema Aldón no ve con muy buenos ojos que su madre se case con un hombre cuya relación empezó hace menos de un año -la confirmó en junio de 2023- y con su divorcio con José Ortega Cano tan reciente.

Esto no quita que siga refugiándose en su entorno, que es lo que más quiere en el mundo, para seguir hacia delante: "Agradecida a la vida por tener un techo sobre mi cabeza, una cama con sábanas limpias, un plato de comida caliente, zapatos cubriendo mis pies… pero lo que más agradezco es tener la familia que tengo, gracias a todos y cada uno de vosotros que sois el espejo donde me miro cada día para seguir luchando y porque desde pequeña me enseñasteis que rendirse no era una opción".

No obstante, el amor se hiergue indestructible entre esta pareja enamorada, o al menos eso es lo que creíamos hasta hace unas horas. El abanico de posibilidades es muy amplio en cuanto a lo que ha podido ocurrirle a Aldón para sentirse mal.

Revés de última hora

Tengamos en cuenta que, previo anuncio de boda -o lo que sea que haya querido decir la colaboradora con su última publicación- Ana María Aldón anunciaba emocionada la nueva colección de ropa que llegaba a su emprendimiento.

¿Irán por aquí los tiros acerca de lo que ha causado su disgusto? No sabemos nada más de momento y solo tenemos sus preocupantes palabras que pronunció entre lágrimas: "Un día muy bonito para tener los ánimos por las nubes, no como los tengo yo ahora, pero aquí seguimos, no nos rendimos. Luchando".

Ana María Aldón aprovechó este mal momento para mandarle un mensaje a sus más de 200 000 seguidores de Instagram, pero sobre todo a un público en específico: "Os quiero mandar un abrazo, muchos besos, todo mi cariño. Sois maravillosos todos, en su inmensa mayoría las mujeres. Por todas vosotras, un beso".