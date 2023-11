Paz Padilla ha hecho de todo en este país. Ha triunfado como humorista, se ha buscado un hueco como actriz en grandes series del panorama nacional, ha sido presentadora estrella en la época dorada de Sálvame, triunfa en el teatro y ya ha publicado un libro.

Además, Padilla se ha labrado toda una carrera como influencer con su Instagram, donde acumula 2,3 millones de seguidores. en sus redes la presentadora muestra los aspectos más relevantes de su vida privada y de su ocio. Además, presume de vida de lujo, como en el último vídeo que ha colgado en su feed de Instagram, en el que muestra un viaje en avión privado. Asiento deluxe, champán enfriando, acabados de madera... El viaje es de cinco estrellas tal y como muestra Paz a sus followers. Sin embargo, parece que su vídeo no ha gustado al público tal y como han expresado en multitud de comentarios en la publicación que ha colgado.

"¿Quieres ver cómo es un avión de vuelos privados por dentro? Ven conmigo", comenzaba la publicación de la presentadora.

"Con lo que contamina eso y a los pobres no nos dejan conducir nuestros coches", "Paz que decepción contigo, mucho hablar de ecología y contaminación y luego publicitando vuelos privados!!!! Contradicción máxima!!!!". "Te has vuelto tan superficial como la Georgina, que aceptes este tipo de publicidad......no lo esperaba la verdad, creía que eras de otra pasta, y no hablo de dinero, predicas mucho pero .......no con el ejemplo. Ahora como ella, a por las , que mueren y explortan a los que están en las minas........, es lo que tenéis los que hacido pobres". "En qué quedamos eres ecológica? Todo mentira paz... lo siento dabas mejores vibraciones cuando no se te había subido el dinero a la cabeza!!!". Son la mayoría de los comentarios que se ha encontrado la presentadora, que, en otras ocasiones, ha defendido llevar una vida más ecológica y criticando aquellos vehículos y efectos contaminantes.

Su enfado con David Valldeperas

Paz Padilla protagonizó una polémica salida de Sálvame tras una fuerte discusión con Belén Esteban. Hace unos días, el que fuera director de aquel programa, David Valldeperas, habló sobre aquel episodio. "Yo a David Valldeperas lo quiero mucho, lo he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien. Yo quiero a todos mis compañeros y a todos. Estoy muy centrada en lo mío", ha asegurado la presentadora durante un evento público en declaraciones recogidas por Lecturas. "Una vida son muchas cosas, y yo no suelo pisar suelo pisado. Entonces, siempre estoy pendiente de lo que me toca vivir. Es el consejo que doy: que la gente viva el aquí y el ahora. ¿De qué me sirve a mí pensar donde estuve ayer y lo que viví ayer? Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra", comenta la gaditana.

En la entrevista que Valldeperas concedió a Malbert, el que fuera director del magacín vespertino aseguró "que se nos rompió el humor. No tengo ningún problema en hablar de Paz. Ella dejó de pasárselo bien en el programa desde hacía mucho tiempo, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame. Era un programa que necesitaba mucha energía y compromiso de quien lo presenta. Ella lo disfrutaba al principio pero llegó a desencantarse, hasta que finalmente una tarde que hubiese sido una mala tarde para ella significó el fin de su participación en el programa", afirmó sobre el enfrentamiento entre Belén Esteban y Paz Padilla, que desembocó en la salida de la segunda de 'Sálvame'.