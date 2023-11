Lara Álvarez y Xuso Jones serán los presentadores de la primera edición de los 'GenZ Awards'. Una dupla estrella que ha conectado desde el primer minuto y que juntos sobre el escenario serán los encargados de entregar los premios a los mejores influencers del país, el próximo 14 de noviembre, en The Music Station de Madrid.

Cada vez queda menos para conocer quiénes serán los nominados para cada categoría y abrir unas votaciones en las que vosotros decidiréis quién es el ganador de cada temática. Xuso Jones y Lara Álvarez darán ese toque divertido, transmitiendo la alegría que tanto les caracteriza sobre el escenario, conectando con todo el público y, sobre todo, hará que llegue ese buenrollismo a todos los que vean la gala desde el canal de televisión de Divinity, la plataforma Mitele o desde redes sociales.

Desde la cuenta oficial en Instagram de 'GenZ Awards' se confirmó el bombazo que todos estaban esperando: se desveló quiénes iban a ser los presentadores de la primera edición... ¡y ellos no tardaron en reaccionar! Xuso Jones no dudó en dar 'like' a la publicación y dirigirse rápidamente a todos los seguidores mandándoles un saludo en los comentarios: "¡Nos vemos en nada!"

Lara Álvarez no pudo esconder la alegría que supone presentar esta gala en la que se premia el talento de los creadores de contenido digital y se citó, entre corazones, con todos los seguidores: "¡Nos vemos el 14 de noviembre! ". El comentario de la presentadora de Mediaset España no pasó desapercibido para Xuso Jones, que inmediatamente le tranmitió las ganas que tiene de trabajar junto a ella en este grandísimo proyecto: "¡Vamos, compañera!.

La periodista se derritió al leer el mensaje de Xuso Jones y no tardó en contestarle con mucho cariño delante de todos los seguidores y pegando un emoji de un corazón en el comentario: "Yo, contigo, donde quieras!". "Nuestro presentadores forman una pareja sólida, divertida e ideal para dirigirse a todos los seguidores de este evento que tanto respira la esencia de nuestra querida Generación Z. Sabemos que van a dejar el pabellón bien alto en una gala que promete ser histórica", admiten desde la cuenta del programa.

Polémica en GH VIP

Durante el 'Última hora' de 'GH VIP' se han pausado las votaciones para conocer a la persona menos votada por la audiencia y la salvación se ha producido de una manera excepcional en el programa, primero se ha comunicado el nombre del concursante que se librara de la expulsión.

Lara Álvarez ha conectado en directo con la casa para comunicar que Javier es el salvado al tener solo un 12% de los votos y que sigue en el concurso. "Tengo mitad de espíritu dentro de la casa y mitad fuera de la casa, es lo que llevo arrastrando días. Se que Marta y Naomi tienen muchas ganas de quedarse, no me gustaría que dijeran mi nombre", ha entonado el patinador antes de conocer la noticia.

Tras esto ha llegado el momento de que la presentadora comunicase la noticia a todos los concursantes, en especial a los nominados: "La audiencia ha decidido que el salvado de la expulsión del próximo jueves sea... Javier". Algunos de sus compañeros han saltado de alegría, pero el patinador no se ha mostrado muy feliz con seguir en el programa y lo ha hecho en la soledad del confesionario con Lara.