A punto de cumplirse dos años del ictus que sufrió a principios de noviembre de 2021 y del que lucha por recuperarse alejado de los focos, la hija de José Luis Gil ha roto su silencio y ha publicado en redes sociales un desgarrador mensaje sobre el estado real del popular actor de 'La que se avecina'.

Agradeciendo las innumerables muestras de cariño que recibe de sus seguidores, Irene Gil se ha sincerado sobre el durísimo trance que están atravesando y que, no oculta, les está costando asumir: "Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma" ha confesado.

"Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto" ha concluido, confirmando con una entereza digna de admirar que su padre nunca volverá a ser el mismo y que lo más probable es que no pueda volver a la famosa serie y meterse de nuevo en la piel de Enrique Pastor, que era la gran esperanza que sus admiradores desde que sufrió el infarto cerebral el 4 de noviembre de 2021.

Una triste noticia para los incondicionales de 'LQSA' y sobre la que se han pronunciado tanto su creador, Alberto Caballero, como algunos de sus protagonistas, como Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Carlota Boza o Carlos Areces.

A pesar del mensaje de su hija, el director de la serie no tira la toalla y asegura que "a Jose lo vamos a esperar siempre y esperemos que llegue un momento que dejemos de esperarle porque llegue. No soy muy de frases hechas pero la esperanza es lo último que se pierde".

"Sabemos que es difícil, es un proceso lento, en muchos ratos no hay avances pero está en ello, peleando y con la energía de todo el grupo. Realmente todos estamos como locos de que vuelva, es el espíritu de la serie, nuestro actor fetiche. No tiene ninguna utilidad perder la esperanza" ha reconocido.

"No ha estado en la temporada 13, no ha podido estar en la 14, y bueno, no nos aventuramos a decir que va a pasar en la 15 pero estamos dispuestos a seguir haciendo 'La que se avecina' hasta que se pueda reincorporar, es una amenaza. Todo el ánimo para José" ha concluido Alberto optimista.

Carlos Areces, por su parte, ha definido lo que le ha pasado a José Luis como "una ostia de realidad de las que a veces da la vida". "A mí me habían comentado que su recuperación era complicada. Es terrible, porque además no es tan mayor, hubiera tenido vida profesional bastante más larga" se ha lamentado, deseando a su familia que lleven este duro trance "lo mejor posible".

A Pablo Chiapella (Amador en 'LQSA') el mensaje de Irene Gil le ha dejado "bastante plof" pero no le ha pillado por sorpresa, ya que como revela, "era una cosa más o menos sabida para los que seguíamos de cerca, no con él directamente, si no intentando estar al tanto".

"Él está bien pero igual tiene que plantearse la vida de otra manera. Lo siento muchísimo por él, porque José Luis es un compañero extraordinario y un actor como la copa de un pino al que de repente le han quitado la herramienta y tiene que rehacerse, pero bueno, vamos a pensar en positivo y pensar un poquito con esperanza, que se pueda revertir en la medida de lo posible" ha expresado, confesando que a pesar de todo "en la foto le he visto fuerte y muy bien".

Carlota Boza también ha tenido unas bonitas palabras para su compañero en 'LQSA', de quien solo puede decir cosas buenas: "Le adoramos todos los que hemos trabajado con él. Siempre me ha parecido una persona brillante, era un ejemplo a seguir en todo. Le veías en teatro y era magnífico, luego como persona, increíble también. Tenía una labia, una simpatía especial" ha destacado.