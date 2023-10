Ana María Aldón está viviendo uan etapa de felicidad y alegría cion su nueva pareja, Eladio. Además, tal y como desvelaba en el programa Fiesta, parece que por fin se ha reconciliado con su hija Gema.

Esta semana, con motivo del cumpleaños de la madre de Ana María Aldón, la diseñadora y su hija se reencontraban y se producía la tan esperada reconciliación. Así lo ha contado Ana María en exclusiva en 'Fiesta':

"Yo sabía que mi hija iba a ir al cumpleaños de mi madre y reconozco que estaba nerviosa. Nos vimos, nos saludamos y me comí a besos a mi nieta que estaba preciosa (...) Mi pareja también vino y se saludaron cortésmente (...) Estuvimos hablando, la conversación fue fructífera y gracias a Dios ahora hemos vuelto a hablar, puedo decir que hay reconciliación y estoy muy contenta por ello porque mi hija es lo más importante de mi vida y lo que más quiero, yo he sufrido mucho con ella y las dos lo hemos pasado mal (...) Creo que mi hija se ha equivocado pero yo la perdono, es mi hija y es mi deber (...) Eladio, que también es padre, entiende que eso es lo primero y que tiene que haber tranquilidad", contaba la colaboradora en el programa de Telecinco.

Polémica con su madre

Pero no todo han sido buena snoticias en Fiesta. Ana María Aldón ha tenido que hacer frente a todas las críticas que ha recibido sobre la situación de su madre. Pero, ¿qué es lo que ha pasado excatamente? Ana María Aldón visita a su madre por su cumpleaños y ha sido motivo de feroces críticas por parte de algunos usuarios a través de las redes sociales, que comentan dónde vive su madre. La colaboradora de ‘Fiesta’ hace frente a estos irrespetuosos comentarios y confiesa estar más nerviosa que nunca.

“Vergüenza me daría dejar vivir así a mi madre con todo el dinero que se guarda en el bolsillo”, “ella va de diva y tiene a su madre en esas condiciones”, “eso no es una casa”, “su madre está impedida y la muy diva cada día con un modelito nuevo...”, son algunas de las crueles opiniones que ha tenido que leer Ana María.

Ana María responde

“Eso sí que es una vergüenza, que haya gente que se tome la libertad de escribir y difamar de esa manera porque no saben dónde vive mi madre”, responde Ana María, visiblemente afectada. “Mi madre es la reina de toda la familia. Es muy feo que se tomen la libertad de decir dónde vive mi madre, porque ella vive en las mejores condiciones”, añade.

Ana María asegura que su madre vive con todas y las mejores comodidades y cree que “la gente escribe estas barbaridades con la intención de hacer daño y créeme que lo consiguen”, le confiesa a Emma García. “Hay que parar esto porque no es justo, no tenemos que aguantar lo que la gente quiera. Por lo menos, aseguraros dónde vive mi madre y luego criticáis”. “Hay gente envidiosa que puede tener hasta más dinero que tú, pero les molesta tu forma de ser”, responde la Aldón. “La casa de mi madre es la amarilla del fondo, no la pre fabricada que se ve delante. Pero, de todas maneras, el bien material más preciado de cualquiera es su casa y, sea cual sea, es su casa, su hogar, y tiene que ser respetado. Cada uno tiene lo que puede permitirse y, en este caso, mi madre vive como una reina porque es una persona dependiente. Tiene a seis hijos que velan por ella”, aclara.