Gran Hermano VIP está a medio gas. El programa, que debía ser un salvavidas para las crisis de audiencia de la cadena no ha logrado convencer al público. El debate del domingo presentado por Ion Aramendi no logró ni el millón de espectadores. GH VIP: El Debate (de 22:08 a 22:43h) solo obtuvo un 6.5% (997.000 espectadores) y GH VIP: El Debate (de 22:43 a 01:48h) tendrá un 10.6% (837.000 espectadores).

Y eso que el programa de Telcinco presentaba novedades importantes, como la salvación de dos concursantes y la posible entrada en la casa de Guadalíx de tres nuevos inquilinos. Este domingo ha tenido lugar en el debate de 'Gran Hermano VIP' la presentación de los tres aspirantes que tendrán la oportunidad de ser el nuevo concursante oficial del programa. Tras la salida de Karina, 'GH VIP' ha apostado por ocupar ese hueco con tres VIPs que convivirán en la casa hasta el próximo jueves y serán los espectadores los que se decantarán por uno de ellos.

La primera en entrar ha sido Yiya, un auténtico terremoto en cada uno de los programas por los que ha pasado. La extremeña dio el salto a la fama con Supervivientes 2020, en donde tenía broncas de todo tipo y se dio a conocer con un fuerte carácter y como alguien que 'no tiene pelos en la lengua'. Además, ha entrado pisando fuerte en la casa de 'Gran Hermano VIP' señalando lo que piensa de cada uno de los concursantes. La primera aspirante no se ha cortado ni un pelo y ha asegurado que Susana Bianca le parece una "bicha", cuando ha sido preguntada sobre qué adjetivos calificativos le pondría a cada uno de los concursantes tras ingresar por primera vez en la casa de Guadalix de la Sierra. La segunda aspirante en entrar a la casa ha sido Naomí Asensi, que viene de participar en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' y en donde destaca su relación de idas y venidas que tuvo con Adrián (y que ha dejado hace dos meses). Infidelidades, risas, sexo, esta aspirante daría mucho juego como concursante. Muchos la conocerán por su famoso "se vienen curvas". No obstante, no ha ocultado sus nervios momentos antes de ingresar en la casa en el confe.

El último aspirante en entrar ha sido José Antonio Avilés, quién se ha dado cálidos abrazos con Carmen Alcayde y Gustavo. En concreto, a la primera le conoce de su etapa en 'Sálvame'. Este aspirante ha puesto las cosas difíciles desde el primer momento asegurando que no quería entrar "si le quitan la ropa de marca de la maleta". Finalmente ha entrado. Además, ha señalado que para él Álex y Laura son los únicos que están jugando y que hay gente muy válida que no está dando lo que puede dar.

Insectos en la casa

Pero más allá de las nuevas entradas o salidas de la casa de Gran Hermano, los concursantes han tenido que enfrentarse a una nueva prueba no apta para todos los públicos. Los nominados se han enfrentado a 'Pagas o palmas', donde se han enfrentado a un reto y Jessica Bueno y Zeus se han librado de tomar esta decisión tras ser salvados por la audiencia

Gustavo, Albert, Javi y Susana completan tras las dos salvaciones la lista de nominación y se han enfrentado a este dilema. Los cuatro tenían un sobre con un premio o un privilegio, pero lo que han tenido que decidir ha sido cómo se lo llevaban: pagando 500 euros del premio final por cada sobre o palmando con una prueba de resistencia. La prueba de resistencia consistía en meterse en los recipientes correspondientes, tirar de la cuerda para que cayera sobre ellos lo que había en cada cubo y aguantar 45 segundos sin salir del recipiente. Albert y Gustavo han sido los primeros en afrontar este dilema y ambos han decidido meterse dentro del recipiente, aunque Albert se ha puesto muy nervioso: "¿Es esto necesario?. Infante ha mostrado que le daba mucho asco pensar que le podían caer bicho en la cabeza y así ha sido. Al caerle no ha parado de gritar: "Qué asco, no puedo".

Tras este momentazo, ha llegado el turno de Susana y Javi. El patinador y la modelo han querido superarse y aceptar el reto. Él se ha mostrado más concentrado, pero ella no ha parado de gritar cuando les ha caído de golpe un cúmulo de tripas de pescaso putrefactas y algún bicho de la prueba anterior