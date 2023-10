Rocío Flores está en una etapa de su vida completamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha pasado de ser un rostro visible y habitual de la televisión, especialmente Telecinco, a llevar una vida alejada de los focos de la pequeña pantalla. Todo lo contario a su hermano.

El clímax de su presencia televisiva se dio con la emisión de la polémica docuserie "Rocío: contar la verdad para seguir viva". En ese momento, la mayor de los Flores era colaboradora en El programa de Ana Rosa para defender a Olga Moreno en Supervivientes. No obstante, la polémica del documental no podía ser ignorada y siempre le preguntaban o por su padre o por su reacción. Además, programas como Sálvame también aprovechaban para enviarle mensajes dado que su crítica hacia el padre de Rocío era constante.

Peor la cosa no acabó ahí, tras el final de Supervivientes un nuevo escándalo salió a la luz. Antonio David Flores mantenía una relación con Marta Riesco, reportera de Ana Rosa por aquel entonces. El excolaborador terminó separándose de Olga Moreno y se fue a vivir con Riesco a caballo entre Málaga y Madrid. La relación de Rocío Flores con la reportera no era la mejor y tras la inesperada ruptura de ambos, Riesco señaló a Rocío Flores como una de las culpables. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera.

A partir de ese momento, Rocío Flores no renovó con Telecinco y empezó una vida como influencer logrando casi un millón de seguidores en Instagram. Además, también empezó a trabajar con una empresa cosmética denominada Farmasi, "un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios. Hace mucho tiempo, comenzamos nuestro viaje como fabricante de productos farmacéuticos en el año de 1950 con nuestro fundador, el Dr. Tuna, pero a medida que pasaba el tiempo, nuestro negocio evolucionó hacia la fabricación de cosméticos".

David Flores, el hijo

David Flores, el hijo de Rocío Carrasco, nunca ha saltado a la fama y tan solo lo hemos visto cuando era pequeño y, de forma más reciente, en el juicio de su madre. El motivo, la extraña enfermedad que padece desde que nació y que nunca han confirmado "al cien por cien" de qué se trata.

Sin embargo, son muchos los expertos en enfermedades raras los que han hablado al respecto, y todo apunta a que se trata del síndrome de Angelman.

Extraña enfermedad

Según apuntan los expertos, el síndrome de Angelman es un trastorno neurogenético que se caracteriza por un retraso en el desarrollo del habla, el equilibrio y la capacidad intelectual. Sin embargo, no en todos los individuos se presenta de la misma manera. Una característica común entre las personas que lo sufren es la alegría. Suelen sonreír y reírse con mucha frecuencia, de todo.

Al parecer, los síntomas coincidirían con los del hijo de Rocío Carrasco, aunque nadie en la familia ha querido hablar nunca sobre el tema.