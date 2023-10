"Pesadilla en la cocina", el programa que lanzó al chef Alberto Chicote a la fama, no deja de generar controversias. Ahora, un hostelero que participó en el programa de LaSexta, no ha dudado en atacar al cocinero por lo que pasó durante el rodaje. "Hubo que volver a grabar una parte", ha revelado.

La revelación la ha hecho en el canal de TikTok del "influencer" gastronómico Cenando con Pablo, que se desplazó al bar Los cinco sentidos de Coslada para hablar con sus propietarios, donde le revelaron que una parte del programa se había regrabado en diferido.

"Hicieron la grabación aquí (en la que Chicote prueba los platos), y al mes y pico nos llaman y nos dicen que el trozo de cinta se les ha estropeado y que tienen que volver a rodar", comienza explicando el hostelero, sobre un segundo rodaje que entrañaba un gran problema, ya que el establecimiento había sido reformado por el equipo del programa y eso iba a "cantar" en las nuevas tomas.

Como solución, tal y como revela el propio empresario, el equipo decidió grabar en la terraza. Eso sí, los platos tenían que ser los mismos: croquetas, gambas y tortilla de camarones. ¿El problema? "Yo ya no tenía gambas porque no estaban en la carta", señala el hostelero, que como solución tuvo que ir a una pescadería a comprar el género. "Compré gamba de Huelva a 100 euros el kilo". Para su sorpresa, cuando estaba probando los productos "Chicote dice que la gamba es de tercera, porque los bigotes se rompen". "Te dan ganas de decirle: 'Te presento el ticket, coño'", se queja.

No es el único pero puesto por los hosteleros, que también afirman que se vieron obligados a cambiar la carta propuesta por Chicote. "Estaba muy rico y para estar en otro restaurante o en otro tipo de barrio... Pero para aquí, no", lamentó la cocinera. "No puedo perder la clientela que he hecho en 8 años y ganar una nueva", abundó.

Por eso, en Los cinco sentidos solo ha quedado un plato de los que les diseñó Chicote, la tarta. "Me ponía las empanadillas de pisto y los niños no las querían. Me quita todas las croquetas y me deja solo las de picadillo...", ahondó.

Así fue la visita de Chicote a Los cinco sentidos

En "Los 5 sentidos" Chicote se encontró un equipo descabezado y desorganizado con un serio problema de gestión: los precios no son acordes a las cantidades, por lo que no termina de ser rentable.

Con mano izquierda y mucha pedagogía, además de una buena reforma, Chicote pareció hacerse con la situación, logrando reconducir el rumbo de una nave que parecía condenada a la deriva.

"Solo renovamos el local, nosotros seguimos siendo los mismos", anunciaron en sus redes sociales el pasado 18 de marzo los propietarios del establecimiento, coincidiendo con el paso del equipo de Chicote para el rodaje de esta temporada.

Desde entonces, las críticas de los comensales en distintas redes sociales de valoración de establecimientos han sido muy positivas. Otro síntoma del cambio en el local son los mensajes en sus redes sociales, donde los textos cariñosos y de felicitaciones son la mayoría.

El capítulo de "Los 5 sentidos" fue el que cerró la octava temporada

"Pesadilla en la cocina", todo un éxito

"Pesadilla en la cocina" es un programa en el que el chef Alberto Chicote ayuda a los dueños de negocios hosteleros a optimizar su gestión. Además, el equipo del programa también suele realizar reformas en los locales para darles un nuevo aire. La intención es llevar a buen puerto restaurantes que se encontraban a la deriva.

"Pesadilla en la cocina" se estrenó en 2012. Por ahora se han emitido siete temporadas completas. Tras un impasse de algo más de dos años, LaSexta estrenó este 2023 la octava temporada del programa, que contó con diez episodios.