'La Resistencia' recibió a Salvador Sobral en su entrega de ayer, miércoles 4 de octubre. El artista portugués, ganador de Eurovisión en el año 2017 con la balada 'Amar pelos dois', acudió al late night de David Broncano y demostró tener un gran sentido del humor, ya que entró de lleno en la dinámica habitual del programa.

Sobral empezó hablando sobre las indicaciones que hacía recibido antes de acudir al espacio de Movistar Plus+, ya que le habían dicho que era "muy importante" en España: "Nunca me habían hecho un briefing tan intenso". "Me puse nervioso como si esto fuera Jay Leno", aseguró el cantante para, seguidamente, soltar un inesperado corte ante las risas del público: "Al final esto es una tontería".

Salvador Sobral no tenía ni puta idea qué era esta mierda de programa y ha tardado dos minutos en saber que efectivamente esto es una tontería y que Broncano no se prepara una mierda nada. Traemos a un artista serio que toca en teatros y se sienta en una cama. @salvador_sobral pic.twitter.com/KbW6K1Ukyo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 4 de octubre de 2023

Pero además, después de que el presentador hiciera un comentario sobre 'El Hormiguero', el invitado recordó su entrevista en el formato de Antena 3 tras ganar Eurovisión. "Dije... Madre mía, qué tontería este programa. Dije que nunca más iba a ir a una cosa de esas y mira, aquí estoy", llegó a decir en un doble zasca dirigido tanto al programa de Pablo Motos como al de Broncano.

"Soy un artista serio, voy a tocar en el Liceo... No puedo estar aquí pum, pum, pum", continuó diciendo entre las risas del público y la sorpresa de Broncano: "¿Y qué hago yo? ¡Es que yo tengo lo que tengo!". "Préparate las entrevistas", acabó pidiéndole Sobral al humorista.