Mucho se ha hablado del último programa del Grand Prix, en el que el pueblo asturiano de Tineo logró vencer al valenciano de Los Montesinos tras un concurso en el que dejaron momentos memorables, que quedarán en la retina del formato veraniego de TVE que se ha recuperado este año tras mucho tiempo fuera de pantalla. Especialmente en la mítica prueba de los Superbolos.

Muchas risas y carcajadas generó el equipo de Tineo con su actuación en la misma. Y gran culpa de ello la tiene la conocida presentadora y actriz Belinda Washington, quien ejerció de madrina del pueblo asturiano. Su desempeño en los Superbolos, donde la lio y se convirtió en carne de meme y chascarrillo, le ha hecho acabar pidiendo perdón.

Pero vayamos por partes. Tineo se hizo fuerte en algunas de la pruebas físicas, en las que sus concursantes mostraron gran destreza frente a los de Los Montesinos. Hubo un buen espectáculo y algunos de los tinetenses demostraron estar muy en forma.

Pero también lo hubo en sentido contrario en la mítica prueba de los superbolos, que quedará para la memoria de los seguidores del Grand Prix, quienes, a buen seguro, se echaron más que unas risas viendo concursar a Jhon, el tinetense que se encargaba de lanzar a ciegas la bola siguiendo las "instrucciones" de Belinda Washington para intentar derribar a los jugadores de Los Montesinos, convertidos en bolos.

Se conjugaron los nervios de Jhon -"Jhonny", lo llamaba la madrina- con la falta de claridad en las palabras de Belinda Washington, que no se centraba entre derecha o izquierda o le soltaba directrices imposibles de aplicar para alguien que va con los ojos tapados. Acabó Jhon mareado, casi estampándose él mismo contra los bolos o disparando la bola contra el presentador, Ramón García, que tuvo que echar cuerpo a tierra para evitar ser golpeado. Todo un espectáculo hilarante. Y, por supuesto, Jhon no derribó ni un solo bolo, algo extremadamente inusual. Así se convirtió Belinda Washington en carne de meme y chascarrillo en las redes. Insuperable.

Con todo, al final Belinda Wahington ha acabado pronunciándose sobre su memorable actuación en los Superbolos, con instrucciones confusas que guiaron a Jhonny, el integrante del equipo de Tineo, a marcarse un inusual "cero puntos" en la prueba: ninguno de los miembros del equipo de Los Montesinos que formaban como bolos fue derribado.

"Mil disculpas a Tineo y a Jhonny por el desastre de mi prueba de los bolos", publicó Belinda Washington , acompañando su mensaje de un emoticono con el gesto de unas manos pidiendo perdón.

Y disculpas más que aceptadas, pues en un programa distendido como el Grand Prix no dejó de brindar, con la colaboración del tinetense Jhon, un momento memorable que alegró la noche a millones de espectadores; y, encima, Tineo logró la victoria pese a ello frente a Los Montesinos, pues no necesitaron los puntos de los Superbolos ni para vencer en el duelo ni para alcanzar los 26 puntos, suficientes para colarse en las semifinales del Grand Prix. La semana que viene se la jugarán ante Aguilar de Campoo, y habrá muchos ojos pendientes de si Tineo repite o no su memorable prueba de los superbolos.