La exmujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, ha tenido que ver cómo sus vecinos la ponen a parir en directo en el programa Fiesta de Verano.

Ana María Aldón saltó a los medios de comunicación en el verano de 2012, cuando se conoció su relación con el extorero José Ortega Cano, quedándose embarazada de él. El hijo de ambos, José María, nació el 8 de febrero de 2013.

Después llegaría el ingreso en prisión del extorero tras el accidente que había tenido en 2011 y que le costó la vida a Carlos Parra. Sin embargo, Ana María Aldón estuvo a su lado en todo momento, además de hacer muy buenas migas con los hijos de éste, Gloria Camila y José Fernando.

Sin embargo, al final terminaría su relación con José Ortega Cano, si bien Ana María Aldón ha sabido ganarse un espacio como colaboradora de televisión, trabajando actualmente en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Nacida en Andalucía en 1979, Ana María Aldón es natural de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Saltó a la fama cuando se conoció su noviazgo con José Ortega Cano, con el qu eestá casada. En 2020 participó en "Supervivientes", siendo una de las concursantes más queridas por la audiencia. Tanto, que acabó en segundo puesto. El vencedor de aquella edición, en la que también participaron, entre otros, Rocío Flores, Hugo Sierra o José Antonio Avilés, fue Jorge Pérez.

Aldón, que es muy activa en sus redes sociales, cuenta a través de una publicación que está preocupada por lo que le sucedió a un amigo suyo al que "le dio un susto la vida". Tal y como explicó en un vídeo, su amigo "se tuvo que operar de urgencia, pero va a salir todo bien porque es un luchador, un campeón, con mucha fuerza".

Pero hoy, Ana María Aldón ha tenido que vivir en pleno directo cómo sus vecinos de Sanlúcar de Barrameda la ponen a parir. De hecho, el hijo de una amiga ha salido a vertir improperios sobre ella, lo que ha disgustado mucho a la ex de Ortega Cano, insinuando una infidelidad. "Tu madre era una persona espectacular, y me duele ver que tú no eres igual", rezó.