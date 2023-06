El reality por excelencia llega a su fin. La audiencia de 'Supervivientes 2023' elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas. Es el caso de María Patiño, presentadora de 'Socialité', que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer quién es para ella el ganador del concurso:

"Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora (...) Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".

Cambios de última hora

Arrancaba una nueva gala de ‘Supervivientes’ y lo hacía con Carlos Sobera comunicando una noticia bomba: “Atención, ¡esta noche es la última gala en Honduras para nuestros supervivientes!”.

Acto seguido, el presentador aclaraba que esto no significaba el final del concurso: “Cuando regresen a España, todos los concursantes vivirán en una casa aislada hasta el día de la final, final que no será el jueves próximo”.

Después de que todos conociéramos la noticia llegaba el momento de que los protagonistas del programa también lo hicieran. Carlos Sobera conectaba en directo con la Palapa para contarles a los supervivientes que se encontraban viviendo la última gala desde Honduras.

Al saber que volvían a España y que lo harían todos juntos, los supervivientes han convertido la Palapa en una fiesta. Gritos, abrazos y hasta lágrimas para celebrar que, tras más de tres meses en Honduras, cogerían finalmente un avión de vuelta a España.

Pero esta recta final de Supervivientes viene acompañada de una sonada polémica que ha sacado a la luz el portal espcializado en televisión y, sobre tdo, en Telecinco, Algo Pasa. "Supervivientes encara la recta final de la edición más larga de su historia. Los espectadores, en esta ocasión, no solo se despedirán de la edición, también lo harán de la productora. La del 2023 ha sido la última para Bulldog TV. Cuarzo (Banijay) tomará las riendas en 2024. Por eso, los responsables de la edición italiana (también del grupo Banijay) han invitado a la dirección de Cuarzo a pasar unos días en los Cayos Cochinos. Una decisión que habría levantado ampollas en la cúpula de Bulldog, que comprueba estos días cómo sus sucesores comienzan los preparativos para llevar a cabo Supervivientes 2024. Esto ocurre justo unos días antes de que la actual productora abandonase Honduras, ya que los supervivientes y parte del equipo desplazado a Los Cayos, viajarán el próximo lunes 19 de junio hasta una casona de San Agustin del Guadalix (Madrid) donde permanecerán hasta la gran final", han escrit