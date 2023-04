Las estelas blancas que dejan los aviones en el cielo están dando alas a las teorías conspiranoicas sobre su origen. Cada vez es más habitual leer comentarios que apuntan a una especie de "fumigación" de estos supuestos chemtrails (abreviatura de chemical trails, estelas químicas) que en realidad son contrails (abreviatura de condensation trails, estelas de condensación), es decir, nubes de condensación de vapor de agua.

Así lo explica el zamorano Francisco Cacho, meteorólogo de La Sexta, quien ha tenido que salir al paso de estos bulos conspiranoicos para desmontar sus teorías. Si bien es cierto que cada vez se ven más estelas (o mejor), esto se debe al cambio natural del tiempo de transición hacia el verano. "Es normal que se mantengan más tiempo y se vean mejor. En días más nublados, se deshacen rápidamente", explica Cacho.

"No nos están fumigando", resume. Según argumenta, las estelas de condensación "crean unos cristalitos de hielo que se quedan ahí cuando tenemos un tiempo estable y cielos despejados".

Preguntas y respuestas sobre los chemtrails

Información del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente junto a la Agencia Estatal de Meteorología.

¿Qué son y cómo se forman?

Las estelas de condensación son nubes de hielo, en forma de largas líneas, que surgen en ocasiones al paso de un avión, por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores. A veces también se forman otro tipo de estelas en la punta de las alas, por condensación del vapor atmosférico a causa de la bajada de presión y temperatura que se produce al paso del avión, pero estas últimas suelen ocurrir en el despegue y el aterrizaje, no durante el vuelo en niveles altos, y duran mucho menos. Los motores de los aviones emiten vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos, monóxido de carbono, gases de azufre y partículas de hollín y metal. De todos estos gases y partículas, el vapor de agua es lo único relevante para la formación de estelas.

Para que se formen las grandes estelas tras los aviones en ruta son necesarias unas condiciones de temperatura y humedad determinadas, que permitan que se produzca la condensación del vapor de agua emitido por los motores. Los gases de azufre pueden ayudar, porque facilitan la formación de pequeñas partículas que pueden actuar como núcleos de condensación, pero, en general, de todas formas hay suficientes partículas que sirven como núcleos de condensación en la atmósfera. El resto de los gases y partículas emitidos por el motor de los aviones no influyen en la formación de las estelas. Cuando los gases que emite el avión se mezclan con el aire circundante, se enfrían rápidamente y, si la humedad en la atmósfera es suficiente para que la mezcla alcance la saturación, se producirá la condensación del vapor de agua. El nivel de humedad de la mezcla, es decir, el que se llegue a la saturación o no, dependerá de la temperatura y humedad del aire, así como de la cantidad de vapor de agua y la temperatura de las emisiones del avión. El siguiente póster de la NASA explica muy bien, en español, el proceso de mezcla de los gases expulsados por los motores y el aire circundante, y las condiciones en que se forman las estelas.

¿Es correcto denominarlas chemtrails?

En inglés, la palabra correcta es contrails (abreviatura de condensation trails, estelas de condensación). El término chemtrails (abreviatura de chemical trails, estelas químicas) es el empleado por los seguidores de la teoría que afirma que desde los aviones se están lanzando productos químicos con el objetivo de modificar artificialmente el tiempo.

¿Hay distintos tipos de estelas?

Una vez que se forma una estela, su evolución depende de las condiciones atmosféricas. Así, podemos ver los tres tipos de estelas que se mencionan en el póster:  Estelas de vida corta: son pequeñas líneas blancas que vemos detrás del avión, y que desaparecen casi tan rápido como pasa la aeronave. Ocurren cuando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es pequeña, y entonces las partículas de hielo que forman la estela vuelven al estado gaseoso rápidamente.  Estelas persistentes que no se extienden: son largas líneas blancas, que permanecen después de que ha pasado el avión, pero no crecen ni se expanden. Ocurren cuando la humedad en la atmósfera es grande, por lo que la estela no se evapora (más precisamente, no se sublima), y puede durar horas.  Estelas persistentes que se extienden: son líneas que van engordando y haciéndose más anchas y de forma irregular a medida que la nube crece. Esto ocurre cuando la humedad en la atmósfera es muy próxima al nivel de condensación, y es fácil que el vapor de agua atmosférico se condense sobre las partículas de hielo de la estela. Si además hay algo de inestabilidad y turbulencia, las estelas van tomando una forma irregular. Estas estelas, además, pueden ser desplazadas por el viento.

¿Es técnicamente viable fabricar estelas que no sean de vapor de agua?

Según la estimación de David Incertis en el blog 500 euros por un chemtrail, si las estelas consistieran en compuestos metálicos dispersados desde aviones, para obtener una estela de las dimensiones de las estelas persistentes, haría falta dispersar una cantidad tal de material cuyo peso ningún avión sería capaz de transportar.

¿Hay razones para preocuparse por las estelas de los aviones?

Aparte del interés estratégico para los vuelos militares, las estelas de condensación persistentes sí tienen hoy en día relevancia en el campo de la predicción, particularmente en la predicción del clima a largo plazo. Un trabajo científico estimó, en 1998, que la cobertura nubosa creada por el hombre a partir de las estelas de los aviones era del 0,1% de la superficie del planeta, y esto sin contar los cirros de evolución a partir de las estelas más persistentes. Además, es de prever que el crecimiento del tráfico aéreo y los avances tecnológicos de los motores hagan aumentar este porcentaje.

Un informe de 1999 del IPCC sobre el impacto de la aviación en la atmósfera, IPCC Special Report. Aviation And The Global Atmosphere, afirma que hay estudios que han encontrado una correlación entre el aumento de la cobertura nubosa de cirros y las emisiones de aeronaves. En promedio, el 30% de la superficie de la Tierra está cubierta de cirros. Un aumento de la cobertura nubosa de cirros tendería a aumentar la temperatura global superficial. Por tanto, el aspecto de las estelas de condensación del que tiene fundamento preocuparse es su posible impacto en el aumento de temperatura global. Las estelas en sí, son simples nubes de hielo, que no pueden envenenarnos, como temen algunos, sin embargo, el impacto de la aviación en la naturaleza es complejo, pero indudable, y no debemos minusvalorar sus consecuencias en el futuro del planeta.

¿Por qué las estelas a veces se cruzan y en ocasiones incluso parecen formar una malla en el cielo?

La explicación está en el entramado que forman las aerovías establecidas para la navegación aérea, como se puede apreciar en el mapa de aerovías en el espacio aéreo superior de Enaire.

Entonces, ¿las emisiones de los motores de los aviones no producen ningún daño?

Con estelas o sin estelas, las emisiones de los aviones son en sí una fuente de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes que no se puede ni mucho menos despreciar. El mencionado informe del IPCC sobre el impacto de la aviación en la atmósfera de 1999 estimaba que las emisiones de los motores asociadas al tráfico aéreo suponen el 3,5% del impacto de todas las actividades humanas en el cambio climático.