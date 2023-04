Roger, había sido invitado al ‘Programa de Ana Rosa’ para hablar sobre una situación que había filmado en la que una autobusera expulsaba a un hombre ebrio que la acosaba del vehículo. Cuando fue preguntado desde el programa por cómo vivió la situación el joven contestó, "pues la verdad es que mira... Llevo dos horas esperando y... ¡me podéis comer la polla! Es que es una vergüenza", mientras se levantaba y se llevaba las manos a sus genitales.

Ahora tras el revuelo causado por su reacción, Roger ha querido pronunciarse sobre lo sucedido a través de un video en Tik Tok, "quiero decir que no estoy orgulloso de lo que hice y, por mucho contexto que haya, no es algo que se justifique. Aun así quiero añadir información que creo que para mí es importante explicar para que entendáis un poco mi reacción", decía. Roger ha querido explicar que tras la viralización del video del autobús su teléfono se llenó de llamadas de periodistas, algo que le molestaba. Además, en Telecinco lo tuvieron esperando dos horas y añadía que, "cuando pedí un trípode lo que me dieron fue un calendario de 2004 para que lo apoyara". También, según dice, minutos antes de entrar le estaban condicionando en lo que debía decir durante la entrevista por lo que concluía afirmando "Esto, sumado a todo lo de antes, me toco los cojones".