'La Voz Kids' ha vivido un momento de tensión en su segunda noche de audiciones a ciegas. Una joven llamada Lucía se subió al escenario y con su imponente voz dejó deslumbrados a los coaches. De hecho, tal fue el potencial que Pablo López le vio, que no tardó más que unos segundos en darse la vuelta.

Pero no fue un simple giro, pues el malagueño optó por bloquear a Sebastián Yatra para evitar que la niña pudiese elegirlo.Este se dio cuenta cuando poco tiempo después intentó darse la vuelta, pero por más que pulsaba el botón no conseguía girarse, entendiendo en ese momento que alguno de sus compañeros le había bloqueado.

Quienes sí pudieron girarse fueron Aitana y Rosario Flores, que intentaron captar la voz de Lucía para su equipo. Esto provocó que Yatra se indignase totalmente y optase por abandonar su sillón de coach y sentarse junto al público presente en plató.

Al terminar la actuación, el resto de coaches se preguntaron dónde estaba su compañero, quien intervino desde las gradas: "Mira Lucia. Rosario dice que no puede vivir sin ti. A mí me toca vivir sin ti y es por una traición de mi amigo Pablo". Sin embargo, López salió del paso con una broma, asegurando que había sido David Bisbal, persona a la que está sustituyendo temporalmente, quien le había pedido que le bloquease.

"¿Ah, él te escribió? Me lo esperaba y ya puesto estar más tranquillo, porque yo sé que tú no me harías eso", contestó en tono conciliador. "He gastado un bloqueo. Ha sido instintivo, pero creo que David me puede dar permiso, porque es el mejor bloqueo gastado de la historia", se acabó mofando Pablo.