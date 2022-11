A pesar de la histórica manifestación que tuvo lugar este domingo en Madrid en defensa de la sanidad pública, 'El programa de Ana Rosa' ha comenzado su entrega de este lunes poniendo el foco en Pedro Sánchez. En concreto, tras poner sobre la mesa que el presidente no cierra la puerta a modificar el delito de malversación, la presentadora ha asegurado que el Gobierno está "concentrado en contentar a sus socios".

Este tema, unido a la reforma de la sedición, ha dado pie a un debate que Eduardo Inda ha utilizado para lanzar unas graves acusaciones contra el jefe del Ejecutivo: "Lo que está haciendo Pedro Sánchez es dar un golpe de estado sobre el golpe de estado. Es decir, es un golpista técnicamente". "Es un cooperador necesario de los golpistas y por tanto es un golpista. Esto, en cualquier país normal, se llevaría al Poder Judicial. Lo que está haciendo es un acto de prevaricación continuada", ha afirmado sobre el presidente, a quien también ha llamado "filoetarra"..

Justo después, Ana Rosa ha conectado en directo con Patxi López, que había estado escuchando lo que sucedía en plató. "Bueno, parece que este temita está alterando un poco a la sociedad española", ha empezado diciéndole la presentadora al portavoz del PSOE, que no ha dejado pasar por alto la lista de descalificaciones de Inda.

Patxi López a Ana Rosa Quintana: "En un país normal lo que no habría sería un tertualiano diciendo las barbaridades que acaba de decir Eduardo Inda". 1/2 pic.twitter.com/AJaL7TkNhl — Madeline Ashton 🐬 (@MssAshton) 14 de noviembre de 2022

"Sobre todo algún tertuliano que tienes tú ahí, ¿no? El decía que en un país normal un presidente golpista... Bueno, en un país normal, lo que no habría sería un tertuliano diciendo las barbaridades que acaba de decir Eduardo Inda", ha soltado López, dejando en evidencia al magacín matinal de Telecinco: "Absolutamente impresentable lo que acaba de decir".

En ese instante, Inda ha intentado responder pero se ha llevado un corte de la presentadora: "La entrevista a Patxi López se la hago yo. Te pido por favor, Eduardo, respeto". "Patxi López no es el más listo del mundo", continuaba diciendo el colaborador ante el invitado, que tampoco se ha quedado callado ante ese nuevo ataque: "Pues mira, que él... Vamos, vamos".

"No puede ser. No es gratis que un tertuliano vaya diciendo estas cosas sobre el presidente del Gobierno, no es aceptable ni asumible", ha insistido el socialista, visiblemente indignado por las declaraciones del tertuliano: "Hay un límite que son las barbaridades. Si crees que es un golpista, lo llevas a los tribunales".

Ana Rosa, lejos de afear las palabras de Inda, ha intentado empezar la entrevista como si nada hubiera ocurrido: "¿Se va a eliminar el delito de malversación?". "Lo que estamos haciendo es elucubrar sobre unas palabras que ha dicho el presidente. Simplemente ha dicho que nosotros hemos presentado una iniciativa para reformar el delito de sedición. Otros grupos presentarán sus enmiendas, veremos qué dicen y nuestra posición sobre ellas", ha aclarado Patxi López.