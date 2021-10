Bombazo informativo en Sálvame. El programa ha comenzado hoy haciendo un importante anuncio: iban a desvelar una traición de Kiko Hernández a una amiga. Y aún hay más. Aseguraron que la magnitud de los trapos sucios iba a ser tal, que Kiko iba a perder su condición de "intocable".

"Traición de Kiko Hernández a una amiga. Lo subrayamos", ha adelantado Kike Calleja en una conexión en directo con la redacción central del programa. "Recibimos una llamada en el departamento de investigación del programa. Lo investigamos y, tras pensarlo, la dirección del programa ha decidido desvelarlo", agregó.

Acto seguido han emitido un corte de una llamada telefónica en la que una mujer, con la voz distorsionada, afirmaba haber sido traicionada por el habitual colaborador de Sálvame. "Es algo que nunca me he atrevido a contar. Es un colaborador que juega sucio".

Pese a que aún no han desvelado cuál es el secreto oculto que desvelarán de Kiko Hernández, todo apunta a dos conceptos claves, a lo que ha Carlota Corredora ha hecho referencia en el plató: montaje y traición.

Todo apunta a que la acusación a la que se tendrá que enfrentar Kiko es al testimonio de alguien cercano a su círculo más íntimo. De todos modos, Kiko Hernández ha sido tajante: "Nunca he hecho montajes y nunca he traicionado a un amigo o a una amiga". Además, también ha lanzado una amenaza a esa voz oculta: "Como no sea verdad, te vas a cagar".

Este no es el primer colaborador de "Sálvame" que se enfrenta a una acusación de montaje en lo que va de semana. El lunes le tocó a Gema López, de la que afirmaron que había pacto sus fotos en la playa.

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.