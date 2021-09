Después de todo un verano de rumores, en el último 'Deluxe' Tom Brusse salió del armario como bisexual. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sentó en el polígrafo y la máquina de Conchita se encargó de delatarlo. Aunque él contestó que "no" a había mantenido relaciones sexuales con hombres, el resultado fue claro: "Miente".

Tom ha tenido relaciones sexuales con otros hombres LOL #politom pic.twitter.com/oQ2VuRL0CR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 12 de septiembre de 2021

En el plató estalló la euforia y al francés no le quedó más remedio que afirmar que sí que lo ha hecho: "A mí me gusta probar de todo, yo pruebo de todo, como en la comida... Y ya está". Aunque el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' hacía signos de querer cambiar de tema, Jorge Javier quiso saber más detalles.

"Fue hace unos meses, en una orgía", reconoció. El asunto no se quedó ahí y le tocó hablar de sus sensaciones durante la relación sexual. Brusse afirmó haber sentido algo similar que cuando practica el sexo con una mujer: "Se lo hice yo, él a mí no y sentí algo muy parecido a la penetración en mujeres".

Tom también habló abiertamente de sus prácticas sexuales: "He estado en orgías, en Marbella y en Madrid, también he hecho tríos, le he puesto los cuernos a todas mis parejas, es algo de lo que me arrepiento al día siguiente pero que vuelvo a hacer una y otra vez".