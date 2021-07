El lunes 'Sálvame' habló de la situación económica de Kiko Rivera. El DJ afirmó hace tan solo uno año que estaba viviendo de las ayudas que el Estado daba a los autónomos y posteriormente denunció públicamente que su madre se había quedado con dinero de su herencia. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja sorprendía en redes sociales contando que se había comprado un coche de 80.000 euros, mientras que en su visita a 'La Resistencia' aseguró que tenía un millón en el banco.

Mientras que los colaboradores no vieron con buenos ojos estos alardes y criticaron que Rivera mantiene una vida por encima de sus posibilidades, Kiko Matamoros quiso lanzar un capote al DJ: "Esto parece un patio de vecinas o de vecinos, una corrala". El colaborador ha criticado "ese afán de administrar las vidas y haciendas ajenas me suele dar mucha vergüencita, yo no entro a contarle los número a nadie".

Sus palabras encendían a Belén Esteban, que saltaba de golpe: "¡Perdona, perdona!". La colaboradora recordaba a Matamoros "la movida gorda" que tuvo con él durante una entrevista en el 'Deluxe. "Me dijiste lo que debía a Hacienda. Gracias a Dios, yo he pagado, pero que vengas a darnos lecciones... Consejos vendo que para mí no tengo, explicó.

"No, la que vendía consejos que para ella no tenía eras tú, que me dijiste lo de Hacienda y te dije 'paga lo tuyo", le espetaba entonces Matamoros, a lo que ella replicaba: "Perdón, ¿tú has pagado lo tuyo?". Ante la respuesta afirmativa de Kiko, Belén se echaba a reír a carcajadas. "¿Cómo qué 'jajaja'? Yo hace tres años que no figuro en la lista de deudores de Hacienda", sentenciaba Matamoros.