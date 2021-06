El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este martes la creación de un lobby de televisiones publicas europeas para exigir que las plataformas audiovisuales que tienen su base fuera de ese entorno europeo tengan que pagar tasas e impuestos y éstos reviertan en la ciudadanía.

Esa es la intención del nuevo presidente de la Corporación, tal y como ha dicho en un encuentro con periodistas, en el que ha precisado que la semana que viene se reunirá con responsables de las televisiones de Francia, Alemania e Italia en Bruselas para pedir a la Comisión Europea que protejan a estos servicios públicos.

Es una de sus objetivos, pero también tiene otros a corto plazo como la creación de una plataforma audiovisual de la Corporación con una "fuerte apuesta internacional": " RTVE tiene prohibido cobrar servicios en España, pero no lo tiene cobrar fuera, bien sea por pago, visionado o suscripción", ha sugerido al respecto.

A la situación económica de la Corporación se ha referido el reciente presidente, después de conocerse este lunes que las pérdidas en 2020 fueron de 31,6 millones, que la deuda asciende a 184,1 millones a abril de 2021 y que próximamente RTVE deberá desembolsar 126,2 millones adicionales por concepto de IVA.

Para pagar ese IVA, el Consejo de Administración acordó este lunes pedir un crédito, con una oferta a cero de interés, que se sufragaría hasta final de año, como ha explicado.

"RTVE no está bien dotada en términos económicos" en comparación con otros servicios públicos europeos "sea el parámetro que sea", a su juicio: nosotros no estamos bien dotados como entidad global ni en términos de renta per cápita de los países ni en términos de gasto personal".

Además ha subrayado los cambios en el equipo directivo aprobados la semana pasada, a los que se sucederán otros de segundo nivel, y ha revelado el futuro destino del exdirector de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, cuya dimisión había pedido la oposición reiteradamente: gestionará RTVE Noticias desde Cataluña, la parte informativa de servicios online y de la web.

Para su antecesora en el cargo y su equipo también ha tenido palabras, y no de reproche, porque si hay que poner algún reparo, según sus palabras, es a las circunstancias en las que se ha desarrollado el concurso público, un proceso "largo y tortuoso".

A los contenidos y al entretenimiento le va a dedicar también buena parte de su tiempo, y por eso RTVE creará una plataforma para la creatividad audiovisual en la que buscará la colaboración de jóvenes del Instituto de la Corporación.

"Tenemos que ser proactivos. No podemos abrir una ventanilla a que alguien nos venga a vender ideas y comprarlas en función del precio", ha comentado.

RTVE estudiará "con atención y siendo muy equilibrados" la vuelta de los toros, "teniendo en cuenta -ha dicho- "que hay tensiones de diverso tipo", y una vez que la comisión de control parlamentario de la Corporación reclamara al ente el pasado mes que regresen las retransmisiones de corridas de toros, eventos y documentos taurinos.

También, el ente público va a tomarse "muy en serio" Eurovisión porque "tiene éxito" y porque TVE es la única televisión pública que pertenece a la Unión Europea de Radiodifusión.

Otro transformación "profunda, gradual y meditada" será la de la identidad corporativa, según ha señalado el presidente que ha dicho que en el actual Consejo reina el respeto y que a los consejeros les ha pedido que tengan en cuenta a la hora de hacer juicios en las redes que lo primero es su responsabilidad pública como miembros de este órgano de dirección.