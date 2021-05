Tom Brusse sufrió un duro revés sentimental en la última entrega de 'Supervivientes 2021: Tierra de nadie'. Sandra Pica se trasladó a Honduras para romper con él en directo, aunque la decisión se la tuvo que comunicar a través de Melyssa: "He estado ahora mismo con ella aquí, persona a persona. Ella se ha dado cuenta tras días sin verte que ya no sigue enamorada".

"Nos tienes a nosotros. Yo voy a estar porque creo que te lo mereces. Llora, desahógate y echa todo lo que llevas dentro", le dijo Melyssa a Tom después de que se derrumbase por la noticia, recordándole lo que pasó en 'La isla de las tentaciones' cuando rompió con ella: "No le eches la culpa a alguien por no estar enamorado. Lo siento mucho pero cuando me hiciste eso, me dijiste que no estabas enamorado y para ti estaba bien, ¿verdad? Si cuando salgas sientes que es la mujer de tu vida y sientes que debes luchar por ella, lucha. Ahora tenéis tiempo para pensar".

Posteriormente, Tom Brusse tuvo la oportunidad de reencontrarse con Sandra Pica para escuchar por qué había tomado esta decisión, quedándose Melyssa a un lado como testigo del momento: "Siento que te quiero muchísimo, pero no siento estar enamorada de ti. Tendría que haberte echado de menos muchísimo. Yo sé que lo que te pedí lo has cambiado, pero es que es lo que me ha pasado a mí. No sé cómo decírtelo de otra forma".

"Yo estaba aquí soñando en estar contigo, te he echado de menos cada día, solo quería estar contigo, cambiar el pasado y tener un futuro mejor. Si no quieres estar conmigo. ¿Qué te voy a decir? Si ya no sientes cosas por mí… (..) Llevamos semanas sin vernos. Me he dado cuenta de que estoy loco por ti y que la única cosa que quiero es estar contigo", aseguró un consternado por la situación. "Los sentimientos cambian. Querer a una persona va a parte de estar enamorado o no", le contestó Pica.

Por su parte, Sandra le aseguró a Tom se ha dado cuenta de que no era lo feliz que tenía que ser y deja claro que no ha tenido nada con Julen tras los rumores surgidos: "Vive cerca de casa, tenemos el mismo entrenador y entrenamos juntos. Eso es lo que hay, ya. He estado siempre con el entrenador y él, nunca hemos estado solos. Nunca te he sido infiel. Primero vengo y doy la cara. Porque no me ha apetecido hacer nada con nadie. Por esa parte quiero darte total tranquilidad, porque la gente no me cree, para que la tengas tú".

Tras este mal rato que ambos atravesaron, Carlos Sobera le ofreció a la pareja pasar la noche juntos para poder poner fin a sus dudas, algo que ambos aceptaron.