Hay ciertos lugares en el mundo que están en las listas de destinos pendientes de todos los viajeros. Auténticas obras de arte o paraísos naturales que a todos nos gustaría visitar algún día. Pues bien, en algunos de estos casos el tiempo corre en nuestra contra ya que ciertos parajes están en peligro de desaparición.

El paso del tiempo y, sobretodo, el paso del hombre hacen peligrar algunas de estas maravillas del mundo. Las visitas incontroladas de turistas y los efectos de la contaminación y el calentamiento global están poniendo en serio peligro algunos de estos lugares.

A continuación, te desvelamos estas maravillas del mundo que, si no hacemos nada por evitarlo, pueden dejar de existir en los próximos años.

1. Glaciares de la Patagonia

Los glaciares de la Patagonia están considerados como una de las maravillas del Planeta. Los bloques de hielo con su impactante color azul dejan atónitos a los miles de visitantes que llegan hasta ellos cada año. Si no lo impedimos estos bloques van a ir menguando como consecuencia del calentamiento global.

Los efectos de la contaminación pueden acabar con este paraje único y provocar graves problemas por el deshielo de estos impresionantes bloques.

2. El Mar Muerto

La supervivencia de este recóndito lugar corre serio peligro. Su principal fuente de agua, el río Jordán, sufre graves problemas por la sequía y el abastecimiento del Mar Muerto es cada vez más reducido. Se calcula que el Mar Muerto pierde un metro de cada año.

El que es el punto más bajo de la Tierra es un reclamo turístico por la alta salinidad de sus aguas, que invitan a flotar en ellas.

3. La Gran Barrera de Coral de Australia

Los 345.000 kilómetros de barrera de coral más grande del mundo está en serio peligro de extinción. Los expertos calculan que el arrecife podría desaparecer en menos de 40 años.

La pesca incontrolada y el desembalse de aguas residuales están afectando seriamente la supervivencia de este paraje natural.

4. Arrecife de Belice

Si quieres ver este arrecife no debes esperar mucho tiempo ya que, según los expertos, no le quedan más de 20 años de vida. Su vulnerable ecosistema no puede hacer frente a los efectos del hombre y a la devastación que han provocado en la zona huracanes como el Mitch, que acabó con la mitad de las especies que allí habitaban.

5. Islas Maldivas

La subida del mar amenaza seriamente a ese archipiélago. El calentamiento del Planeta está haciendo que los pronósticos hablen que en un siglo estas islas dejarán de ser habitables.

Maldivas consta de 1.200 islas, que se encuentran a menos de un metro del nivel del Océano.

6. Madagascar

La fauna y la flora de Madagascar es uno de los grandes atractivos de esta isla. Si no se controla la caza furtiva y la tala masiva de árboles esta riqueza natural podría dejar de existir y los bosques de Madagascar podrían quedar totalmente devastados.

7. Cumbres heladas del Kilimanjaro

Las cumbres heladas del Kilimanjaro contrastan con el paisaje árido que reina a los pies de la montaña. Esta belleza de la naturaleza podría dejar desaparecer como efecto de la subida de las temperaturas.

Las cumbres del Kilimanjaro podrían derretirse por completo en poco más de una década.

8. Machu Pichu

La llegada incontrolada de visitantes hasta este recóndito lugar de Perú y el desarrollo descontrolado de su ciudad más cercana, Aguas Calientes, hace peligrar este bello paraje. La UNESCO ya trabaja para tomar medidas que frenen esta erosión.

9. Venecia

La belleza de Venecia es conocida en todo el mundo, pero últimamente la ciudad de los canales está dando más que hablar por las inundaciones que sufre. Los turistas se ven sorprendidos por grandes subidas del nivel mar, que inundan los canales de la romántica ciudad. Venecia se hunde si no hacemos nada por remediarlo.

10. La Gran Muralla China

De los más de 7.000 kilómetros de longitud que tiene la Muralla China solo quedan un 20% que esté en buenas condiciones. El resto está en ruinas o, prácticamente, ha desaparecido.

Los millones de turistas que recorren a diario la Gran Muralla China están destruyendo una de las construcciones más magistrales del mundo.