Mercadona tira la casa por la ventana por Navidad. Todos los años suele traer una gran variedad de quesos, canapés o turrones. En esta ocasión, se ha atrevido también con las tartas y ha lanzado una muy Navideña. Destaca por su decoración y por su precio.

La tarta es un bizcocho de chocolate con crema de queso con una llamativa decoración navideña en la parte de arriba. Es un producto descongelado que pesa 655 gramos y tiene un precio de 10 euros.

El "pero" que más se repite entre los clientes es tiene mucho azúcar y conservantes y, para ser un producto muy consumido por los más pequeños, no es nutricionalmente muy adecuado. Además, hay quien la considera cara y creen que su precio debería ser de unos seis euros. Sin embargo, otro sector de consumidores defiende que, para eventos en los que hay muchas personas a la mesa en estas fiestas, te salva perfectamente el postre. "¿Dónde encontráis por 10€ una tarta así de bonita? porque en pastelerías no desde luego, la verdad es un detalle original de cara a las reuniones familiares de ahora, mucho criticar pero poco valorar la originalidad y el salir del típico roscón de Reyes", comentaba una clienta.