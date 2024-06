Considerando tanto el éxito comercial de 'Bad Boys for life' (2020) como la urgencia con la que Will Smith necesita reinsertarse en Hollywood, estaba cantado que el actor se reuniría una vez más con Martin Lawrence para seguir ordeñando una saga que en su día dimos por muerta demasiado pronto. Y eso no es lo único previsible acerca de 'Ride or Die'.

Como también era de esperar, su metraje incluye escenas con helicóperos explosiones, persecuciones y tiroteos diseñadas en pos del máximo frenesí, que a ratos resultan imponentes y a menudo son simplemente confusas y a las que, en general, hay que reconocer el derroche de energía. Asimismo, su peripecia argumental carece por completo de sentido y dificulta al espectador la tarea de interesarse más que levemente en lo que sucede, especialmente por lo que respecta a un puñado de personajes secundarios que sin duda no significarán nada para quienes no recuerden a la perfección las entregas previas de la saga. Y no pasa nada porque el único ingrediente esencial en todas ellas es la química que Smith y Lawrence comparten, tan abundante hoy como el primer día. De hecho, los mejores momentos de 'Ride or Die' -como los de 'Bad Boys for Life'- son aquellos en los que la película exhibe humor autoconsciente a costa tanto de la edad y la obsolescencia de sus protagonistas como, por consiguiente, de su propia existencia. Lástima que no sean suficientes y que no suenen realmente sinceros.