Seguro que con las informaciones vistas últimamente sobre posibles multas por el mal uso de la mascarilla en el coche te surgen multitud de dudas... Primero vamos a responderlas brevemente y después te explicamos el porqué.

¿Pueden multarme con 500 euros y quitarme 6 puntos por quitarme la mascarilla mientras conduzco?

Sí, pero no expresamente por la acción de quitarse la mascarilla, sino porque al igual que hablar por el móvil o encender un cigarrillo, supone una distracción.

¿Pueden sancionarme por no llevar mascarilla en el coche?

Únicamente si vas acompañado por personas no convivientes. Si viajas solo, o con personas con las que compartes domicilio, no es obligatorio. También están exentos algunos casos médicos o de fuerza mayor si son debidamente justificados.

¿Es la DGT quien impone la sanción?

No, ya que el uso de mascarilla en el coche no está estipulado en el reglamento de circulación. Es la Guardia Civil de Tráfico, los Mossos d´Escuadra o la Ertzaintza, quienes notifican la sanción nombre de las autoridades sanitarias.

¿Cuánto es la multa por no llevar mascarilla?

Supone una multa económica de 100 euros sin retirada de puntos de carné.

Recientemente se publicó en distintos medios que quitarse la mascarilla mientras se conduce supone una multa de 500 euros y 6 puntos del carné. De inmediato la Dirección General de Tráfico (DGT) salió al paso de estas informaciones respondiendo en sus redes sociales que “DGT no sanciona ni quita puntos por no llevar puesta la mascarilla. No es una norma de Tráfico. La información no está bien planteada”. Entonces, ¿pueden multarte por no llevar mascarilla en coche o quitártela mientras conduces?

En NeoMotor nos hemos puesto en contacto con la DGT para que nos aclare si te pueden multar por no llevar la mascarilla si compartes vehículo con personas no convivientes, o por quitártela mientras conduces, y la conclusión es que sí te pueden sancionar por ambas razones, pero con matices…

Pere Navarro, director general de tráfico, declaró en una entrevista reciente enRadio Nacional de España que “las mascarillas hay que llevarlas por respeto a los demás y porque lo dicen las autoridades sanitarias, pero no es un tema de tráfico ni de la DGT”. Unas declaraciones que reafirman lo que nos apuntan desde la propia institución: “el uso de las mascarillas no tiene nada que ver con la seguridad vial, no son un tema de tráfico ni de la DGT, ya que no está estipulado en ningún código del reglamento de circulación”.

Podría parecer entonces que no te pueden mular por no llevar mascarilla, pero lo cierto es que sí. Lo que pasa es que no es la DGT quien te impone la multa, sino las autoridades sanitarias a través de la Guardia Civil de Tráfico, los Mossos d´Escuadra o la Ertzaintza. La Dirección General de Tráfico asegura que “no llevar mascarilla no es una infracción estipulada en el reglamento de circulación, por lo que no nos compete y además no perseguimos este tipo de prácticas. La Guardia Civil de Tráfico controla muchas otras cosas además de las leyes de tráfico, ya que recibe órdenes de otros muchos departamentos. Ahora por ejemplo es normal verla realizando controles de carreta por los cierres perimetrales, que nada tienen que ver con la DGT”.

Por tanto, y aunque no sea la DGT quien te multe, sí pueden sancionarte si no llevas mascarilla y vas acompañado en el vehículo por otras personas no convivientes. Si son personas que viven en tu mismo domicilio o viajas solo, no es necesario que lleves mascarilla.

¿PUEDEN MULTARME CON 500 EUROS POR QUITARME LA MASCARILLA MIENTRAS CONDUZCO?

En este caso sí es la DGT quien te multaría con 500 euros y con la retirada de 6 puntos del carné por quitarte la mascarilla en el coche, pero no por el hecho en sí sino por distraerte durante la conducción. Es decir, que la sanción no responde al hecho concreto de quitarse la mascarilla, sino a distraerse mientras se conduce, al igual que sucedería si se mira el móvil o se enciende un cigarrillo. Cualquier maniobra que suponga apartar la vista de carretera de una forma ostentosa o retirar una de las manos del volante es motivo de sanción por parte de la DGT si así lo consideran los agentes de tráfico.

Queda claro por tanto que el uso de la mascarilla no es una sanción que imponga la DGT, ni quitarse la mascarilla mientras se conduce sea de por sí un motivo de multa, si bien ambas acciones pueden suponer una multa para el infractor.