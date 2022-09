Recompensa para una mente de sobresaliente

Con un expediente envidiable en Secundaria —una media superior al 8,75 y sobresaliente en las materias de inglés, matemáticas y lengua— Héctor Rivera Garrido optó este verano a presentarse a la prueba del Premio Extraordinario de la ESO. Fue en el IES Universidad Laboral donde este estudiante del Maestro Haedo se midió con una veintena de compañeros de otros centros zamoranos para ver quién de ellos era el que obtenía mejores resultados en los tres exámenes que componían la prueba para alzarse con esta distinción académica. “Llegué a casa sabiendo que no iba a ganar, no había quedado muy satisfecho de lo que había hecho y, de hecho, le dije a mi madre que sacaría un 4 en matemáticas, un 6 en lengua y un 7 en inglés”, recuerda.

Pero sus predicciones fueron poco precisas y días después, cuando sabía que iban a salir los resultados, no se podía creer el feliz desenlace. “Llevaba un rato delante del ordenador y cuando lo dejé de mirar para hacer otras cosas, me llegó el mensaje de una amiga dándome la enhorabuena. Me parecía increíble”, confiesa. Sus verdaderos resultados fueron un 8,5 en lengua, un 8,1 en inglés y un 7,5 en matemáticas. “Lo que más me sorprendió fue que la nota más alta fuera en lengua, porque a mí se me suelen dar mejor las asignaturas de ciencias, así que creí que en esta prueba mi punto fuerte iban a ser las matemáticas”, argumenta.

Asignaturas favoritas

De hecho, junto a física, son sus dos asignaturas favoritas. “También me gustan la biología, la geología y la informática”, añade. Ahora que ha comenzado 1º de Bachillerato, se ha decantado por la rama de salud. “Como lo que yo quiero es estudiar Física, me daba igual irme por esta vía o por tecnología, pero me atraen más las ciencias naturales”, razona. Así que Héctor tiene bien claro su futuro universitario, que pasará por estudiar el grado de Física en la Universidad de Salamanca. “Me comenta mucha gente que todavía hay tiempo, pero dudo mucho que cambie de parecer”, asegura.

Todavía lleva pocas semanas de vuelta en el IES Maestro Haedo, pero ya atiende a las advertencias de sus profesores, que les previenen a él y a sus compañeros de que Bachillerato es mucho más duro que la ESO. “Habrá que esforzarse un poco más”, señala, visualizando ya en el horizonte la prueba de acceso a la universidad, a la que se enfrentará en el próximo curso. “La EBAU está más cerca de lo que creemos y me tengo que poner las pilas si quiero entrar en Física, porque se exige una nota alta”, justifica el estudiante zamorano. En este último año, desde la USAL se pedía un 12,6 para acceder a este grado.

Otros aprendizajes

Centrado ya en las clases, no desatiende otros aprendizajes, como, por ejemplo, la música. “No me apunté al conservatorio porque eran muchas horas, pero voy desde hace dos años a clase de piano”, relata. Además, como alumno del programa bilingüe del instituto, el inglés también está en su agenda escolar. De hecho, acaba de presentarse al examen para obtener el nivel C1.

Con todo, afronta este curso con mucha fortaleza. “Sé que tengo que estudiar mucho para lograr mi objetivo, pero es algo que no me da miedo, lo tengo aceptado”, señala con entusiasmo.