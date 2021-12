Licenciada en Lengua Española, Cultura y Literatura de la Universidad de Nueva Delhi, hace tres años acudió a una conferencia en la embajada de España en La India, donde le hablaron sobre un programa internacional que le daba la oportunidad de viajar para perfeccionar el idioma. Simran Kumari, de 20 años, no se lo pensó dos veces y este curso ha cumplido su sueño de vivir en España para practicar el castellano. “Era una oportunidad única para aprender sobre la cultura, las costumbres y la lengua”, valora esta joven, que se ha convertido este curso 2021-2022 en auxiliar de conversación de inglés en el IES Cardenal Pardo Tavera de Toro.

El español siempre ha sido una lengua que le apasiona, desde que escuchara canciones en ese idioma “que sonaban realmente bien”, recuerda. Además, reconoce que la pronunciación comparada con su idioma natal es muy parecida, “lo que hace que sea más sencillo de estudiar”, razona.

La elección del centro de enseñanza para dar clases de inglés no fue casual, ya que tenía bien claro que quería estar en algún instituto de Castilla y León. “Mi profesor de la universidad me dijo que este era el mejor lugar para aprender, porque aquí está el origen de la lengua. Los castellanos y leoneses hablan mucho más claro que en otros territorios, como Andalucía, y es una maravillosa oportunidad para interaccionar con la gente y seguir aprendiendo”, valora.

Por su parte, ella prepara día a día las clases que tiene con los alumnos del instituto toresano, de quienes señala que tienen un buen nivel, “sobre todo los cursos superiores”, detalla. Presentaciones, vídeos o fotografías son los materiales que utiliza para generar cualquier tema de conversación que les incite a participar en la charla en inglés.

“Me piden sobre todo que les cuente cosas de mi país. Ellos conocen muy bien lugares como el Taj Mahal, saben que a las vacas se les considera sagradas y les gusta el festival hindú Holi, con todo su colorido, pero se interesan por otros aspectos menos conocidos, como las danzas o la música”, explica Kumari. Por ello, es habitual que en sus clases haya un intercambio de conocimientos entre alumnos y profesora. “Yo les hablo de mi país y ellos me explican tradiciones de esta tierra”, agradece.

Con un marcado acento indio, esta docente asegura que lo importante es que los alumnos entiendan lo que se les transmite. “Cero que cada país tiene su propio acento cuando habla en otro idioma, como el inglés, pero eso no es un problema para mí, considero que lo importante es que mis estudiantes sepan expresarse y comprendan lo que se les dice”, señala.

Apunta también Simran Kumari que los compañeros del instituto se desviven con ella por hacerle más cómoda su estancia en Zamora. Uno de los grandes retos que tiene es su condición de vegetariana, que le limita mucho a la hora de elegir menú. “Aquí se come demasiada carne”, considera, “pero por ejemplo, en la cafetería de instituto me hacen especial para mí un hojaldre de verduras y me traen té de La India”, pone como ejemplo. “Además, los profesores me ayudan a no perderme por los pasillos, a preparar las actividades e incluso con los deberes que tengo que hacer de español”, añade.

Y es que además de profesora, también sigue siendo estudiante, ya que aprovecha estos meses de estancia en Zamora para acudir dos días a la semana a la Escuela Oficial de Idiomas, donde comparte aula con personas de otras nacionalidades, como Marruecos, Ucrania, Estados Unidos, Siria o Brasil. “Aunque entiendo bastante bien el idioma, mis mayores dificultades están en hablar de manera fluida o de seguir una conversación por teléfono”, reconoce, apuntando que se defiende mucho mejor “cuando hablo en persona”, apunta.

Hasta el próximo 31 de mayo estará dando clases en el IES Pardo Tavera, antes de regresar a La India. Un tiempo que piensa aprovechar al máximo para seguir perfeccionando su español y visitar diferentes ciudades para empaparse de una cultura que le apasiona.