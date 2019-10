Aprender de los orígenes

El proyecto "La Edad de Piedra. Aprendiendo del pasado... desde el futuro", nacido en el IES Maestro Haedo, volvió a viajar, esta vez a Abu Dabi, para participar en Expociencia, una cita que reunió a jóvenes investigadores de más de cincuenta países.

Junto con otros equipos españoles, de la mano del Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (Inice), los zamoranos David Pérez y Rafael Giralda, junto a su profesor José María Mezquita, presentaron un proyecto que ha ido evolucionando a lo largo de los meses, añadiendo a la exposición de "La Edad de Piedra" original una serie de recursos vinculados a las nuevas tecnologías que han enriquecido el programa. Desde realidad virtual hasta audioguías en diferentes idiomas, juegos o material para invidentes.

Más allá del éxito de público conseguido en el stand de los zamoranos, los dos estudiantes aseguran que este viaje ha sido "toda una experiencia". Rafael Giralda, a sus 14 años, reconoce que al principio estaba nervioso por viajar tan lejos y a una ciudad con una cultura que apenas se conoce. "Luego te das cuenta de que son muy comprensivos, muy simpáticos y con gran sentido del humor", describe. Poco a poco, se fue soltando con el inglés y era capaz de atender a las dudas de los profesores que se acercaban a interesarse por el proyecto y a los niños, "a los que les encantaba ponerse las gafas 3D".

David Pérez, por su parte, agradece a la organización lo espacioso del stand zamorano, que pudieron decorar con nuevos carteles y recreaciones de piezas de caza o huesos. "La experiencia de ir a un sitio así es algo que todos los jóvenes deberían probar. Es algo único, con lo que se aprende a expresarse, a contar algo que ya te sabes porque lo has trabajado mucho, pero que, probablemente, no supieras cómo hacerlo hasta que no te lo planteas allí", reconoce.

La visita que recuerdan con mayor orgullo es la del embajador de España en Abu Dabi, quien invitó a todos los españoles participantes en Expociencia a cenar en su casa. Quien se llevó un recuerdo de Zamora –un tarro de miel de Aliste– fue un trabajador de la NASA que se interesó por el proyecto zamorano. En su semana de estancia, además, también les dio tiempo a hacer turismo. "Abu Dabi es un sitio maravilloso, con muchas cosas impresionantes para ver", afirman.

Con nuevas ideas para seguir añadiendo y mejorando este proyecto de aprendizaje sobre la Edad de Piedra, los zamoranos no descartan participar el próximo año en Expociencia Europa, que se celebrará en Rumanía.