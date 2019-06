Proyectos excelentes en Bachillerato

Promover una educación de calidad y de éxito educativo, primando y reconociendo el esfuerzo del alumnado con mejores resultados es el objetivo del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE), que fomenta y estimula el talento en diferentes materias educativas.

En Zamora, son dos institutos –el IES Claudio Moyano y el IES María de Molina– los que ofrecen esta opción de estudio, en las modalidades de Ciencias e Idiomas, respectivamente. Un año más, sus alumnos participaron en la entrega de diplomas. Una docena del Claudio y cuatro del María de Molina acudieron al paraninfo del primero de estos institutos para formar parte de una jornada presidida por el director provincial de Educación, Fernando Prada.

Todos ellos, además, han desarrollado durante este curso un trabajo de investigación, como parte de su formación especial. El tema es libre y se han entregado estudios tan variados como una aplicación para el móvil sobre física, las matemáticas en las películas, la arquitectura del propio IES Claudio Moyano, el análisis de las aguas de Zamora o las inteligencias múltiples en el aula, en el caso de los estudiantes de Ciencias. En Idiomas, los trabajos se han realizado en otras lenguas, con títulos como "Uranoglyphes à Sayago. Localisation, description et interprétation phénoménologique"; "Impact of aviation in our days and their development in the future"; "Le petit prince: du papier à L'cran. Littérature, cinéma et didactique" y "Les contes de Perrault: les traces du mythe dans histoires ou contes du temps passé avec des moralités".

Este Bachillerato permite conciliar la formación generalista imprescindible con la capacidad para investigar y ahondar en su conocimiento y su práctica, por lo que los métodos de trabajo se convierten en fundamentales. Contribuye a favorecer una mentalidad científica rigurosa, ordenada y crítica, y a proporcionar una relación más estrecha entre el profesorado y el alumnado, en aras a la elaboración de investigaciones de forma conjunta y a que el aprendizaje del alumnado sea eficaz y cada vez más autónomo.

Durante el pasado trimestre, el alumnado de segundo curso del BIE expuso sus proyectos de investigación, que están además dirigidos por un profesor de la Universidad de Salamanca y tutelados por un docente del instituto. De hecho, su realización se considera uno de los aspectos más importantes en la formación de estos alumnos.

El IES Claudio Moyano dispone del BIE de Ciencias desde el curso 2014-2015, mientras que sus vecinos del María de Molina implantaron el de Idiomas en el 2016-2017.