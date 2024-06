La inclusión social se construye desde el empleo

Pero en otras empresas, se ha encontrado situaciones incómodas en las que no ha entendido algo por su problema de audición y ha recibido contestaciones que le han hecho sentir mal. “ILUNION te trata con más cercanía, saben de mi discapacidad y si no entiendo algo, me lo repiten y no le molesta a nadie”. Ana María admite que todavía no asimila el hecho de llevar audífonos y reconoce que siempre lleva el pelo suelto para intentar taparlos. Además de la pérdida de audición, pasó otro bache de salud, pero reconoce que su lema “es yo puedo con todo”.

Ahora, Ana María revela que “me siento orgullosa de mí misma, he perdido 16 kilos, me cuido mucho más, he empezado a salir a correr, camino mucho y tengo un trabajo estable que me da seguridad”. En ILUNION están convencidos de que la verdadera inclusión social se logra a través del empleo. Por eso, creen en la diversidad y la inclusión como base de crecimiento y riqueza para las empresas, organizaciones y para la sociedad y fomentan el valor de las personas permitiendo que sus diferencias construyan y generen valor.