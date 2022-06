Fieles su eslogan “Nuestro sitio está a tu lado”, Embutidos Ballesteros abre una nueva tienda en Zamora capital, en la rotonda de la plaza Alemania, para acercar los mejores productos de la Zamora rural, desde la provincia al corazón de la ciudad, y crear tres nuevos puestos de trabajo directos.

-¿Por qué abrir un nuevo negocio en Zamora?

-Hemos apostado por abrir en Zamora por la experiencia que tenemos en Zamora y porque creemos en Zamora y en su gente. Nos hacía falta una tienda en el centro y tenemos una ilusión muy grande. Somos un equipo humano de trabajadores que tiene muchas ganas y eso es lo importante. En Zamora nosotros seguimos trabajando y funcionando bien.

-¿Cuándo será la fecha de inauguración?

-A principios o mediados de julio, seguramente. Queríamos haberla inaugurado para las Ferias y Fiestas de San Pedro pero entre papeles y obras, la apertura se nos ha retrasado.

- Una tienda más céntrica que se suma a las otras dos actuales.

-Sí, tenemos otra en Pinilla, en las Tres Cruces y mi hermana también tiene en el Mercado de Abastos, donde abrió la primera tienda hace más de treinta años.

-¿Cuántos puestos de trabajo se crearán?

-Tres

"La provincia es un paraíso gastronómico en toda regla, tenemos productos de primerísima calidad"

- Más los indirectos, ¿no? El diseño del interiorismo también corre a cargo de otro zamorano.

-Sí, intentamos establecer sinergias positivas dejando el dinero en Zamora, en nuestra tierra: los albañiles son zamoranos, los electricistas zamoranos, los encargados de la cadena de frío, etcétera.

-¿Qué productos vamos a poder encontrar?

-Todos los de las demás tiendas, desde cerdo fresco, ternera, pollo, nuestros embutidos, loncheados y elaborados (croquetas, cachopos y todos los precocinados). Todos los productos que fabricamos nosotros van a estar ahí. Aparte, también tendremos quesos de la zona, vinos, conservas y dulces zamoranos.

-¿Sabemos apreciar la calidad de nuestros productos?

-Sí, el público zamorano es el más entendido en carne. Es muy listo, se conoce las piezas de ternera, sabe mucho y eso es bueno porque nos exige ser cada vez más profesionales. Siempre he dicho que Zamora es un paraíso gastronómico en toda regla empezando por los vinos, los quesos, las carnes, los embutidos, las legumbres, los dulces… es que tenemos de todo, setas, hongos. Tenemos productos de primerísima calidad.

- ¿Cuáles son las próximas ferias o eventos a la vista?

-La Feria de Valladolid y Fromago. La Feria Mundial del Queso está muy bien trabajada por la Diputación y todos los estamentos que están detrás y ahí estaremos apoyándola con nuestros productos como no podía ser de otra manera. Muchas veces nos vamos a presentar productos fuera y lo que hay que hacer es presentarlos en Zamora y que la gente lo empiece a valorar primero en casa, el boca a boca de la amiga, el vecino, el cuñado etcétera es muy importante. Es muy importante hacer primero la publicidad en casa.

-¿Qué te llevó a continuar con el negocio familiar que inició tu padre?

- Fue una decisión de la que no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca. Toda la gente quiere ir ahora a la Administración Pública, no quiere ser la gente su propio jefe y montar su propio negocio. Es verdad que es difícil y más con las trabas que nos están poniendo ahora todos los autónomos y empresarios. Nuestros hijos ven lo que sufrimos en el negocio y, claro, ellos no quieren sufrir, pero es verdad que como sigamos así el comercio tradicional se va a perder. Estamos un SOS, necesitamos ayuda pero no de copia y pega como hacen siempre las instituciones, sino ayudas importantes para podernos mantener y que las grandes superficies y el e-commerce no nos devoren ya. Nos distinguimos por el trato directo personal y por la calidad de nuestros productos, que son únicos. Aparte, es muy importante que los comercios no desaparezcan de los barrios: Si en un barrio hay dos bancos, cuatro comercios, dos bares y se cierran, la persona que había comprado un piso en ese barrio pierde poder adquisitivo. A todos nos interesa que el barrio siga vivo, que los comercios sigan vivos.