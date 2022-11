Cristina Lázaro, zamorana y sayaguesa, preparadora física de la Selección Española de Baloncesto sub-15, ha recibido el premio eWoman Zamora 2022 al Mérito Deportivo por su trayectoria profesional y dedicación al mundo del deporte, en el que ha participado como jugadora, árbitro, entrenadora y preparadora. Mujer luchadora e incansable, anima a las jóvenes que empiezan su andadura a superar los obstáculos que se les presenten, a base de trabajo, esfuerzo y dedicación, valores y herramientas que se ha aplicado a sí misma durante toda su trayectoria personal y profesional.

–¿Quién es Cristina Lázaro?

–Cristina Lázaro es una niña que ha hecho deporte desde los cuatro años, natación y baloncesto, a quien siempre le ha gustado mucho el mundo del deporte y ha ido probando distintas cosas a lo largo de su vida. He sido entrenadora, árbitro, preparadora física y jugadora. Tengo más años en el mundo deportivo que años en la realidad.

–¿Cuál era su sueño cuando eras pequeña?

–Las olimpiadas, ese siempre fue mi sueño. Todavía lo puedo cumplir, quién sabe, pero si, ese ha sido siempre mi sueño, poder participar en unas olimpiadas, y ahí estamos, quizá algún día tenga la oportunidad de poder cumplirlo, nunca es tarde.

–Ha pasado por infinidad de puestos de trabajo es el mundo del deporte durante tu trayectoria, de todos ellos, ¿cuál es el que más satisfacción personal le ha aportado? ¿con cuál se queda?

–Me quedo con este último, con el puesto de preparadora física, porque al final es el que más lidera, el que hace que el resto sea mejor y me aporta otra perspectiva diferente que no tenía con los demás puestos.

–¿En qué consiste su trabajo como preparadora física?

Mi trabajo consiste en analizar los datos, ver jugadoras, valorar opciones y darle herramientas a las jugadoras para que ellas puedan prosperar, al mismo tiempo, en sus carreras profesionales y trayectorias futuras.

–Una de las facetas de su trabajo es tener siempre el cuenta kilómetros en marcha.

–Si, el cuenta kilómetros siempre está en marcha, siempre estoy viajando de un sitio a otro. Es verdad que como consecuencia de la pandemia nos ha ayudado a que se retransmita mucho más por televisión, algo que antes se hacía menos. Pero sí, he echado muchas más horas en el coche que en otros sitios.

–¿Qué planes de futuro tiene a corto y medio plazo?

–Bueno, ahora mismo trabajo en una clínica de fisioterapia, es lo que compagino con la preparación física y lo que quiero para el futuro es seguir trabajando y seguir aprendiendo y avanzando en lo que más me gusta, que es el mundo del deporte.

–¿Se ha encontrado un trato diferente por ser mujer?

–Sí, es triste, pero me encontrado un trato diferente por ser mujer, y también por ser zamorana. Al final, el deporte a nivel individual, tu trabajas, tu te esfuerzas y tu tienes tus méritos, pero en el deporte colectivo no solamente vale con lo que tu te esfuerces, sino que hace falta que alguien te acompañe. Entonces, es verdad que cuando un talento sobresale, por ejemplo en baloncesto, te llaman con la selección, trabajan con ese talento a nivel de equipo, pero luego cada uno vuelve a su casa. En ese punto, si hay cinco de una provincia, cuatro de otra, y una persona se queda descolgada, pues hay veces que sale más rentable mantener a alguien de otra provincia, desde luego un pensamiento que yo no comparto. Pero funciona así, porque la proyección es la del equipo, no la de la persona individual, por lo que en ese aspecto se complica. Zamora tiene muchas posibilidades, muchos recursos, mucho talento, pero hay determinadas cosas que no son tan fáciles a nivel colectivo como lo pueden ser a nivel individual. En mi experiencia personal, se lo que es esforzarme al máximo y que al volver a casa se prime a deportistas de provincias como Valladolid o Salamanca, porque van a poder llevar un entrenamiento diferentes que beneficiará al equipo.

–¿Qué le hace falta a Zamora para poder estar al mismo nivel y que las deportistas de la provincia no tengan que enfrentar esa barrera?

–En mi opinión, todo nace en la escuela, y hace falta que haya un buen programa deportivo a nivel escolar, que se fomente el deporte en los colegios e institutos y que los profesores de Educación Física en los centros académicos le den la valía al deporte federado que merece. Si desde la base, que es la escuela, se fomenta el deporte, al final va a tirar para adelante. Hay deportes en Zamora, como por ejemplo el balonmano, que ha hecho un gran trabajo de cantera, y eso es lo que los ha hecho crecer y subir. El baloncesto lo ha intentado, ha habido años mejores y años peores, pero al final, si eso lo trabajas desde el colegio, llega el talento y este sale a florecer.

–Por otra parte, ¿Qué representan para usted estos premios eWoman Zamora 2022?

–Estas jornadas y premios dan visibilidad a gente que de forma habitual no la tiene. Zamora tiene muchas cosas buenas, pero quizá porque no se sabe, o porque no se le da la publicidad que necesita, es poco conocido por el resto de la población. Así que estos premios ayudan a dar visibilidad al trabajo del día a día de la mujer zamorana, de lo que hacemos en nuestras vidas y a lo que hemos dedicado todo nuestro tiempo, esfuerzo y carreras.

–¿Qué consejo le daría a una joven que esté empezando en el mundo del deporte y quiera seguir su trayectoria?

–El mejor consejo que puedo darle es que nunca se rinda, que nunca se detenga, porque siempre va a haber barreras que hay que romper. Si te empeñas y te esfuerzas, tardarás más, o tardarás menos, pero siempre llegarás. Hay una frase que me gusta mucho, no llega antes el que más rápido va, sino el que sabe a dónde va.