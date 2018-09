Depresión postvacacional en la vuelta al cole

Los padres deben estar atentos a los cambios que sus hijos manifiesten durante los días previos al primer día de clase

EP/MADRID Muchas veces se habla de la depresión post vacacional, y siempre relacionada con los adultos.. Pero, ¿y cuando ésta se produce en un adolescente? Debemos de tomar nota de los cambios que empezamos a observar en ellos y de cómo comienzan a actuar a medida que llega el día de comenzar el nuevo curso.

No debemos olvidar que el cerebro actúa como cualquier músculo de nuestro cuerpo que con el paso de los meses si no lo hemos entrenado lo suficiente seguramente no estará al 100%. A medida que nuestros hijos van creciendo, los problemas van cambiando y debemos estar prevenidos para ello.

Primero: debemos cambiar nuestra forma de comunicar. Generar un contexto de ilusión e intentar que ellos se ilusionen con ello. Debemos de tener en cuenta los componentes esenciales del bienestar para que el desarrollo del curso escolar sea idóneo desde el primer momento. Es importante tener en cuenta que el estado de ánimo está directamente relacionado con los resultados.

Las personas rendimos más si tenemos un equilibrio con los factores que componen esa felicidad, si sabemos desenvolvernos en nuestra vida y si sabemos enfrentarnos a las adversidades.

Según Gandhi dijo: "La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que hace esta en armonía".

Sin embargo, ¿qué entendemos por bienestar? Una persona tiene alto bienestar si experimenta satisfacción con su vida, si frecuentemente su estado anímico es bueno y sólo ocasionalmente experimenta emociones poco placenteras como la tristeza o la rabia.

En conjunto la gente más joven tiende a experimentar mayores niveles de alegría, pero la gente mayor suele juzgar su vida de un modo más positivo. Por lo que nosotros no podemos ver nunca sus problemas de la misma forma que lo ven ellos. Por lo tanto, lo principal es enseñarles a adoptar una actitud positiva.

Para ello podemos partir de la base de los estudios realizados por el Dr. Martin Seligman de la Universidad de Pennsylvania que después de años de investigación, ha desarrollado una Teoría de Bienestar que se compone de 5 elementos que si se cultivan pueden ser de gran ayuda para incrementar los niveles de satisfacción y motivación.

Estos pilares esenciales de los que se compone esta teoría son:

- Emociones positivas: Si cultivamos las emociones positivas tales como la alegría, el interés, la satisfacción, la gratitud, el amor, entre otras, y nos acostumbramos a desarrollarlas, esto nos ayuda a afrontar de forma diferente las emociones negativas y los sucesos difíciles que nos vayan surgiendo en el camino.

- Compromiso: Cuando utilizamos nuestras fortalezas como arma para aumentar nuestras habilidades, entramos en un momento de "flujo" que nos absorbe de tal manera que llegamos a desarrollar un estado donde perdemos la sensación del paso del tiempo y nos engancha de tal manera que todo nuestro potencial y nuestra motivación se eleva. El conocerse a si mismo e identificar nuestras fortalezas es esencial para trabajar en nuestra realización personal.

- Relaciones: El entorno y las conexiones en todos los sistemas en los que actuamos deben ser positivas. Es esencial aprender a cultivar nuestras relaciones.

- Sentido o significado: Encontrar un sentido en nuestra vida sabiendo que nosotros formamos parte de algo más grande abandonando el individualismo y potenciando valores de convivencia. Darle un significado a nuestros proyectos y a lo que hacemos aprendiendo a actuar con coherencia ante esos valores y prioridades.

- Sentido del éxito: Es esencial sentirse competente y actuar con autonomía. El saber establecer metas y perseguir nuestro éxito nos ayuda a mantenernos en continuo desarrollo. Generamos un aumento de confianza en nosotros mismos aumentando la seguridad y la satisfacción personal.

