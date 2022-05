¿Buscas empleo? Ojalá esto que te vamos a contar pueda ayudarte. El SEPE (Servicio Estatal Público de empleo) oferta 60.000 puestos de trabajo con sueldos superiores a los 2.500 euros. La campaña veraniega ya está aquí y si lo que quieres es trabajar ya, aprovecha el tirón y envía el currículum hoy mismo.

Puedes hacerlo a través de Empléate, la plataforma online que colabora con el Ministerio de Trabajo y Economía.

📣 Abierto el plazo de la convocatoria TandEM 2022 del @P_Recuperacion ⤵️



🔸 Objetivo 👉 formación y empleo para menores de 30 años

🗓️ Plazo 👉 4 meses desde el 16 de mayo de 2022



🔵 Más información ➡️ https://t.co/DdK1qWHpRx#PlandeRecuperación #Subvenciones #ProgramaTandEM pic.twitter.com/yfe90jXi56 — SEPE (@empleo_SEPE) 18 de mayo de 2022

Las ventajas de la plataforma es que, entre los puestos de trabajo que demanda, no exige tener experiencia previa -aunque por supuesto se valora a la hora de la elección- y supone una oportunidad para aquellos jóvenes en busca de un primer puesto de trabajo o incluso estudiantes que quieren sacarse un dinerillo durante el verano. No obstante, también hay 763 puestos reservados para contratos indefinidos, no todo es temporalidad si no es lo que buscas.

¿Qué hacer para acceder a la bolsa de trabajo?

Disponer de cinco minutos, tener móvil y conexión Internet. Si has logrado leer hasta aquí, seguro que cumples los tres requisitos. Es el momento de acceder a Empléate, el portal de Empleo del SEPE. Una vez, filtra conforme a tus necesidades: provincia, sector, fecha de publicación, estudios requeridos, jornada laboral o experiencia. Para cada vacante tienes un correo electrónico o número de teléfono del empleador para poder ponerse en contacto con la empresa. ​

📣 Convocatoria para ingresar en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado👉 https://t.co/FuYXtIsJnE pic.twitter.com/iUEtzTDHLu — SEPE (@empleo_SEPE) 17 de mayo de 2022

Idiomas

Si lo que necesitas es mejorar tu inglés o cualquier otro idioma extranjero, esta plataforma es tu lugar también. Echa un ojo a los últimos cursos lanzados por el SEPE imprescindibles en el currículum de cualquier candidato o candidata.