Los diferentes partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas confluyeron este lunes en el mercado de El Puente de Sanabria, dando color electoral a la plaza y haciendo bueno el disputado voto de las comarcas “vaciadas”. PP, PSOE, VOX, Por Zamora y UPL trasladaron sus propuestas electorales en clave comarcal en una mañana concurrida.

El PP promete un autobús de la estación del AVE a El Puente y Puebla

La candidata del PP, Leticia García Sánchez, subrayó “el apoyo y reconocimiento” de los sanabreses “a los esfuerzos que el PP ha hecho con esta tierra, que hemos apostado siempre por el turismo, por el ocio natural”. Leticia García vinculó turismo y servicios “conectados directamente con las infraestructuras” como la estación del AVE por la que “el PP apostó en su día, y la única que está en un territorio de Reserva de la Biodiversidad transfronteriza”. Si los ciudadanos “nos otorgan su confianza pondremos una línea de autobuses, tipo lanzadera, que vaya directamente de la estación del AVE a El Puente de Sanabria y a Puebla de Sanabria”.

El PP impulsará las carreteras autonómicas: “Vamos por fin a ejecutar la obra de la carretera, en 2023, de Puebla a Braganza que va a ser una realidad. Ya está hecho el estudio y el proyecto. Este año se va a poner todo en relación con la parte portuguesa. Es una carretera internacional y transfronteriza”. Está previsto “a partir del segundo semestre se lleven a cabo las expropiaciones y para el año 2023 las obras”.

El camino del lobo es otra carretera “importante” en fase de redacción del proyecto, con una aportación de 96.000 euros de la Junta, “es una buena apuesta del PP” que conecta las comarcas de Sanabria, la Carballeda y Aliste.

Su programa electoral incluye medidas de protección forestal y contra incendios “muy importante desde el punto de vista de la conservación del patrimonio natural, consultando con todos los sectores”.

Leticia García aboga por un programa turístico específico para Sanabria

La candidata popular abogó por un “turismo sostenible y de calidad” con programas específicos comarcales de turismo del agua, gastronómico, de naturaleza “una apuesta por un turismo muy diverso y muy específico” sostenible y moderno para Sanabria, la Sierra de la Culebra y los Arribes.

García subrayó la celebración de una nueva exposición de las Edades del Hombre en la provincia “estudiando todas las propuestas”, incluida una muestra internacional entre San Martín de Castañeda, Puebla de Sanabria y Braganza.

Los candidatos del PSOE recogieron las principales preocupaciones: la crisis y la despoblación

El Partido Socialista también movilizó su plataforma electoral en un día de obligada visita al mercado con la presencia de los principales líderes provinciales y comarcales. Los responsables socialistas no realizaron declaraciones a la prensa y remitieron a un comunicado y la rueda de prensa celebrada en Zamora. A lo largo del recorrido, los candidatos del PSOE recogieron las principales preocupaciones que comerciantes y vecinos trasladaron: la crisis que ha dejado “muy mal” a los vendedores ambulantes y la despoblación de los pueblos “que están vacíos”.

La coordinadora y candidata comarcal de Vox, Andrea Flores Ferrero, presentó como principal objetivo “impulsar las zonas rurales porque zonas como Sanabria están muy abandonadas. Queremos que los jóvenes se vengan a vivir al pueblo”. “He estado toda mi vida en Zamora y hace dos años me vine a Sanabria. Estoy haciendo aquí mi vida, pero nos faltan medios”.

Los jóvenes tienen problemas tan importantes como la falta de internet para poder seguir estudios a distancia o teletrabajar. “Necesitamos darle vida a los pueblos con la vuelta de los jóvenes y los que viven aquí ya puedan seguir viviendo: agricultores, ganaderos, y en general todos los negocios. Queremos gobernar para todos los españoles y no solo para los votantes del partido”, aseguraba.

Para la candidata de Vox sanidad e incendios “son temas preocupantes muy repetitivos, llevamos muchos años con el Gobierno regional del PP y no nos están ayudando, al revés, nos quitan servicios”. A partir de la pandemia “los consultorios médicos de los pueblos están cerrados y hay gente muy mayor que no se puede desplazar a Puebla o a Mombuey. Lo veo en mi pueblo, hay gente de 90 años que necesita ayuda, que no puede desplazarse al médico, no puede ir a la farmacia. Es muy importante que los médicos se desplacen a los pueblos”.

El candidato “Por Zamora”, Ángel Macías Salvador, argumentaba que “en la provincia más envejecida de Castilla y León y con una población rural en un porcentaje muy importante en el conjunto de la provincia el único derecho de verdad esencial que debe cubrir la Administración pública, independientemente de la educación y otras cuestiones, es la sanidad”. Un servicio que “no le podemos negar a las generaciones de nuestros mayores, que han dado la vida y se han sacrificado por sacar adelante a sus familias y a esta provincia”. Abogó por un servicio sanitario “presencial, y si no es diario al menos semanal”, además “de reforzar los centros neurálgicos sanitarios en las cabeceras de comarca”.

Macías calificó de “falacias” la falta de presupuesto y la fuga de médicos. “Hay capacidad presupuestaria suficiente para cubrir la asistencia en todos nuestros municipios” dando prioridad presupuestaria a Zamora “con la retirada de cantidades que se destinan a otras áreas mucho más desarrolladas, como el eje Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda de Ebro”. La carencia de médicos se solventa “con compensaciones económicas suficientes del Sacyl, con instalaciones adecuadas y con el acompañamiento de enfermería adecuado”.

Los candidatos de Unión del Pueblo Leonés, Daniel de Mena y Ana Isabel Martínez, emprenden en El Puente de Sanabria una campaña que les llevará hasta el mismo Porto: “creemos que tienen el mismo derecho a ser visitados tanto las poblaciones grandes como los pueblos pequeños, independientemente de la población que tengan”. Con esa misma igualdad entre poblaciones grandes o pequeñas “los consultorios tienen que estar abiertos. Nos da igual que tenga 40 habitantes o 3.000. La reapertura de consultorios, si ganamos las elecciones, sería inmediata”.

La formación leonesista reclamó “conectar Sanabria con los centros más cercanos” en materia de Sanidad con “acuerdos con Braganza para que los sanabreses puedan ser atendidos en sus consultorios sin tener que recorrer distancias tan largas”. También “impulsar la autovía de Braganza a León" que "le iba a venir muy bien a la comarca de Sanabria”.

Desde UPL abogan por “la descentralización de servicios, en primer lugar de Valladolid, que reparta sus competencias”. Una descentralización de servicios y de redistribución “también para los pueblos más alejados como la comarca de Sanabria, Fermoselle o Sayago o Fuentesaúco”.