La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y cabeza de lista por Zamora para las elecciones autonómicas, Ana Sánchez, ha acudido esta mañana a Benavente para realizar un acto electoral junto al alcalde socialista de Benavente, Luciano Huerga, y el candidato del PSOE a las Cortes por Zamora, José Ignacio Martín Benito.

Dos aspectos abordaron los socialistas. La industrialización y la sanidad pública. En cuanto a la industrialización aludió Sánchez a la admisión a trámite de la denuncia de los promotores de la biorrefinería de Barcial del Barco e hizo hincapié en las "prácticas corruptas" del PP para que este proyecto no haya salido adelante. “En 2009 el expresidente de la Junta vino a poner la primera piedra y en 2022 no solo el PP no ha hecho absolutamente nada para facilitar la instalación de esa empresa que generaría cientos de trabajos directos y miles indirectos, sino que han hecho lo que mejor saben hacer. Yo he presidido la comisión de investigación de las distintas tramas de corrupción del PP en Castilla y León”, señaló.

Pregunta Ana Sanchez “cuántos miles de trabajo se dejaron de crear porque a los empresarios se les pedían mordidas y no podían invertir, cuántos de nuestros hijos se tuvieron que ir porque no se podían crear esos empleos. Esa corrupción es del presente. Los promotores de Barcial del Barco denuncian que ahora, en 2022, se les hace sabotaje, se les insinúan mordidas, se denuncian presuntos y gravísimos delitos por parte de los mismos dirigentes que ya estaban en la trama de las eólicas que quiero recordar la Fiscalía pide penas de 138 años de cárcel y más de 840 millones de euros en multas”.

De industrialización habló también el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, quien aludió al compromiso incumplido de Mañueco de dotar con 10 millones de euros el polígono Puerta del Noroeste. "Una promesa más incumplida. Estamos acostumbrados a incumplimientos en materia sanitaria y también ahora con este proyecto industrial".

De los incumplimientos en materia sanitaria habló José Ignacio Martín Benito quien recordó la falta de pediatras en Benavente con un solo profesional. "Durante 35 años de gobierno del PP hemos visto el deterioro progresivo de los servicios públicos y de los sanitarios. Benavente es una de las zonas de Castilla y León que acusa este deterioro de los servicios públicos".