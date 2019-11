Test para indecisos: ¿Qué partido político se acerca más a tus ideas?

Más de 37 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las segundas elecciones generales que se celebran este año en España. El objetivo de estos comicios es elegir un Parlamento que rompa el bloqueo político que vive el país desde hace meses. Sin embargo, el panorama político que dejan las encuestas electorales no augura que se vaya a producir ese desbloqueo ya que ni el bloque de izquierdas ni el de derechas sumarían para ello.

Si ya has visto los debates, has escuchado los mítines de campaña y todavía no sabes a quién votar, con este test podrás aclarar un poco tus dudas.