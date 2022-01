Robert Harris II, jugador de baloncesto del Zamora Enamora, destacó hoy en rueda de prensa que ve al equipo "con energía" pese a las dificultades pasadas por el COVID-19 en días anteriores y considera que el equipo zamorano está preparado para competir ante Tizona Burgos. Un rival frente al que, en caso de conseguir la victoria, la formación de Saulo Hernández podría dar un golpe sobre la mesa en la Conferencia Oeste de LEB Plata.

Harris II declaró que el equipo ha pasado por momentos difíciles pero nunca ha perdido su carácter y su compromiso, armas que le llevarán seguro a competir este fin de semana. "Creo que hemos tenido muchos positivos en el equipo y eso llevó a que durante siete o diez días el grupo no pudiera entrenar como se esperaba pero, por eso todo el mundo estaba entusiasmado por volver a la pista. No jugamos nuestro mejor baloncesto ante Aquimisa Carbajosa pero, la energía estaba ahí y fuimos capaces de lograr la victoria. Así que, vamos a seguir construyendo a partir de ahí de cara a este nuevo partido, un choque ante un equipo mucho mejor para el que necesitamos dar nuestro mejor nivel, seguir creciendo, para ganar", señaló el jugador sobre las sensaciones que le dejó el regreso a la competición de la pasada jornada y con las que encara este nuevo envite.

El base del CB Zamora cree que la mejor versión del equipo regresará con el paso de las semanas y confía que en Burgos se pueda ver un Zamora Enamora mejor al que jugó en el Ángel Nieto el pasado domingo, todavía mermado físicamente. "Poco a poco nuestro equipo está volviendo a trabajar para alcanzar el punto en el que estábamos antes de que el COVID-19 nos golpeara", indicó, asegurando que la fortaleza zamorana está en el aspecto mental: "ahora mismo, siento que todo el mundo tiene energía para trabajar y ganas de seguir mejorando; eso es lo más importante. Nadie está pensando en las dificultades pasadas, están centrados en el ahora y eso creo que es bueno para el grupo".

Para Harris II, el compromiso es un factor clave en el crecimiento del grupo y en la búsqueda de resultados. Por ello, ante la vuelta de Malik Maitland y la complejidad de una rotación con tantas bajas, se muestra abierto a ejecutar cualquier rol para impulsar al Zamora Enamora a cotas más altas. "Siempre he jugado de base y escolta a lo largo de mi carrera. Me gusta más jugar de base y he jugado más tiempo ahí pero me adaptaré a cualquier cosa que haga mejor al equipo y nos lleve a ganar. Eso es todo lo que queremos, si para ello tengo que jugar de escolta no hay problema. Sé que es una posición diferente, que pide otras cosas como ser un jugador más tirador, pero podría jugar también ahí si el entrenador así lo considera", explicó el jugador del CB Zamora.

Por último, Harris II se mostró convencido de que su equipo peleará de tú a tú frente a uno de los candidatos al ascenso a LEB Oro, afirmando que si se gana en Burgos, el Zamora Enamora mandaría un mensaje al resto de rivales en la categoría. "Tengo un montón de confianza en nuestro equipo ahora mismo, incluso sin haber jugado contra Tizona Burgos todavía", "Creo que si vencemos este partido y competimos bien en Burgos, abriremos los ojos a muchas personas en esta liga y dirán CB Zamora está aquí para más que mantener su puesto en LEB Plata sino para competir por cosas más importantes", razonó.