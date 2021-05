Ricardo Margareto, técnico del Zamora Rutas del Vino, no dudaba en señalar ayer al término del encuentro disputado ante UE Sarriá que si bien “el resultado no fue el deseado” en su primera oportunidad en suelo catalán, el conjunto de Viriato buscará hoy nuevamente la permanencia “pensando solo en ganar” a Sant Martí Adrinanec y no en el complicado encuentro de ayer. Choque del que acabó “satisfecho” con el desempeño de sus hombres y su “reacción en la segunda mitad.

“La primera parte del encuentro no fue la deseada para nosotros. Hemos tenido muchos fallos de cara al lanzamiento y también errores de concentración a la hora de detener acciones que sabíamos que UE Sarriá podía hacer”, explicaba el entrenador, señalando que “aún así, estoy contento con el partido que se ha hecho porque en la segunda parte hemos logrado dar la vuelta al marcador y mejorar nuestra imagen”. De hecho, Margareto señaló que “el partido se pudo haber ganado” en el tramo final pues “si el equipo hubiera marcado cuando el partido estuvo empate a falta de pocos minutos” tiene el convencimiento de que “UE Sarriá se habría venido abajo al ponerse por debajo en el marcador”. Sin embargo, y como bien apuntó el técnico, “hay que asimilar que no ha sido así. Hemos tenido lanzamientos muy claros para ponernos por delante y no los hemos metido, mientras que ellos han metido los goles que tenían que meter en los últimos minutos y el encuentro se ha decantado a su favor”.

Pese a la derrota, Margareto señaló sentirse “muy contento por la reacción” mostrada por el Zamora Rutas del Vino ayer cuando perdía de siete tantos y espera que su equipo “pase a pensar ahora en el encuentro de mañana porque en menos de 24 horas se vuelve a jugar”.

En ese sentido, el técnico del Balonmano Zamora señaló que no cree que “el marcador frente a UE Sarriá pueda pesar”. “No creo que vaya a influir. Nos valía ganar hoy o que BM Lalín ganara en casa, que no lo ha hecho, pero ahora tenemos una nueva ocasión ante Sant Martí Adrianenc. Si ganamos y SD Teucro pierde en casa frente a Zarautz, tendríamos una renta de seis puntos a falta de tres partidos sobre ellos, y con el golaverage ganado, estaríamos también fuera de todo peligro matemáticamente. Así que, no hay que pensar en hoy, sino en ganar mañana”, explicó el entrenador.

En cuanto a si influirá negativamente el alto esfuerzo realizado ayer frente a UE Sarriá, Ricardo Margareto aseguró que “ambos equipos están en las mismas condiciones” ya que tanto ellos como Sant Martí Adrianenc jugaron ayer. De hecho “hay que tener en cuenta que ellos jugaron también el jueves, por lo que el esfuerzo hecho en Sarriá no puede ser una excusa”. Eso sí, el técnico tendrá que afrontar la inesperada baja de Cubillas, que acorta la rotación pistacho para el duelo de esta tarde a las 17.00 horas. El extremo se hizo daño al inicio del choque y sufre un esguince que le impedirá ser de la partida.