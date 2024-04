El Zamora CF pierde ante el Marino de Luanco y se queda sin opciones de "campeonar"

El Zamora CF cayó derrotado en feudo del necesitado Club Marino de Luanco. Eso, unido a la victoria del Ourense en Pasarón, hace que la primera posición quede definitiva y matemáticamente fuera del abasto de los zamoranos, mientras que el Pontevedra de Yago Iglesias se queda a cinco puntos. El equipo de David Movilla entró peor que su rival al partido y además encajó un gol poco antes de la media hora que se mantuvo al paso por los vestuarios para el tiempo de descanso, mientras que en la segunda mitad el Zamora sí tuvo más fútbol y una vocación ofensiva más decidida, pero nada de pegada y acabaría encajando la sentencia en una contra y ya en tiempo de descuento.

No le quedó otra a David Movilla que inventar un novedoso once titular a causa de tener para esta cita un equipo diezmado por la plaga de bajas. Ya sea por la falta de coordinación de tanto jugador poco habitual o simplemente porque el rival salió más enchufado, el caso es que el conjunto zamorano no entró demasiado bien al encuentro y sirva de ejepmlo que un Marino de Luanco muy necesitado en la tabla clasificatoria tendría muy rápido la primera ocasión de verdadero peligro, aunque por suerte no acertaron en la definición y el marcador no se movió.

El primer susto de la tarde no sirvió para que el Zamora reaccionara y durante el primer tramo del partido se le vería ciertamente incómodo ante un rival que presionaba de manera voraz sobre la pelota, sobre todo en campo propio, y que además estaba gananado la mayoría de los duelos individuales así como las segundas jugadas. De esta manera y sin ofrecer un gran fútbol ni una circulación demasiado fluída, el equipo luanquín siguió teniendo más presencia que los visitantes, totalmente desaparecidos en lo ofensivo y siempre demasiado conservadores.

Eso sí ocasiones, más allá de la mencionada por los locales en los primeros compases, no había y el Zamora tan sólo se estiró en un par de acciones de estrategia sin consecuencias y poco más. Pero al filo del ecuador de la primera parte todo se complicaría de golpe, porque los asturianos conseguían generar una muy clara y no perdonaban. Cuesta apuntilló muy sólo ante Fermín Sobrón y el equipo de Movilla se veía obligado a reaccionar sin tardanza, a cambiar su actitud en cuanto a tensión y a estirar las líneas.

Nacho Matador en el Marino - Zamora CF / ZCF

Y así sucedió, porque de ahí al descanso el Zamora fue otro bien distinto y sin ni siquiera tener toda la coordinación necesaria o la precisión requerida, conseguiría poner en serios aprietos a los locales e incluso por momentos embotellarlo. De esta manera Dani Hernández tuvo la igualada en sendos chutes bien dirigidos, el primero a pelota parada, y Baldrich también acarició la igualada en otra reseñable, pero ninguno tuvo puntería y al descanso se llegó con una desventaja mínima que pudo ser aún peor pues el Marino también tuvo alguna a la contra.

En el reinicio tras le paso por los vestaurios el Zamora no especuló lo más mínimo y salió mordiendo en busca del gol del empate, de esta manera en seguida se hizo con la posesión de la pelota y el dominio territorial, pero lo más importante radicó en que acecharía el área contraria de manera insistente durante los primeros minutos de la segunda, sin embargo su falta de pegada y cierta precipitación en el último pase lo condenaban a seguir remando a contra corriente y sin tranquilidad alguna, no ya por verse por debajo en el marcador y sí porque el Marino se defendía de manera bastante contundente y porque también exhibía inteligencia en ataque saliendo a la contra con mucha decisión y verticalidad, aunque sin fortuna para alegría zamorana.

En todo caso los minutos fueron corriendo deprisa, demasiado rápido para un Zamora cada vez más precipitado y que a cada ocasión malgastada, como una de Víctor López y otra muy clara de Joel pero especialmente una inmejorable de Etxaburu que rechazó el poste, maldecía su suerte al tiempo que miraba al reloj y quizás qué hacía el Pontevedra. Al final el cuadro de David Movilla no conseguiría marcar pero no se le puede reprochar que se lo dejó todo sobre el césped y que en el tramo final arriesgó con todo sin miedo a nada, pues de hecho el Marino de Luanco sentenció ya sobre el descuento en una contra que pilló a todo el once zamorano descolocado pues hasta el guardameta Fermín Sobrón había salido de sus dominios en busca de su suerte.

Con esta situación, al Zamora CF no le queda otra que afrontar estos dos últimos encuentros de Liga regular sabiendo que terminará el campeonato tercero o segundo en el mejor de los casos. Además, para la primera eliminatoria del play-off a Primera RFEF se contará con el facto campo a favor, algo importante porque le valdría com empatar los compromisos para seguir adelante.

Ahora lo que toica es pensar en el Langreo, plantel al que se visitará el domingo a las doce.

La jornada también dejó los descensos a Tercera RFEF de Covadonga, Cayón y el Vetusta de Roberto Aguirre, mientras que la Arandina está también práctoiciamente sentenciada.