Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "Es un día de luto pero nos levantaremos"

Después de consolar a sus jugadores por la derrota y la pérdida de la primera oportunidad por el ascenso a LEB Oro, Saulo Hernández tomaba la palabra ante los medios de comunicación para hacer las primeras valoraciones de lo sucedido sobre la pista.

"Cuando se pierde un partido de baloncesto, no siempre hay que mirar lo que tú has hecho mal. Lo veníamos avisando y no nos cansábamos de decirlo: Cartagena es un equipo increíble al que felicito de todo corazón porque tanto en la Copa como en la eliminatoria ha sido una lucha entre dos muy buenos equipos", recordaba el entrenador. Además, insistía en que ellos y su afición "se han comportado extraordinariamente bien aquí y allí, y creo que hoy (por este sábado) se ha vivido un gran espectáculo en el que por desgracia a nosotros nos toca la parte un poco fea, pero simplemente creo que lo que han hecho es jugar mejor que nosotros, tener más acierto en momentos importantes y conseguir una cantidad de puntos que nosotros no estamos acostumbrados a recibir en contra", expuso.

GALERÍA | CB ZAMORA - Odilo Cartagena / José Luis Fernández

Ahora toca reenganchar al play-off y seguir luchando por ese salto de categoría a LEB Oro, una circunstancia de la que también hablaba el míster del CBZ. "Yo soy muy lógico en mi vida, a veces exageradamente lógico. El año pasado, tal día como hoy estábamos celebrando que veníamos de Benicarló porque estábamos en semifinales a LEB Oro y con el factor cancha en contra. Si a principios de temporada nos hubiesen dicho que tal día como hoy el pabellón iba a tener este ambiente, la ciudad iba a estar detrás de nosotros e íbamos a estar en la final a LEB Oro con el factor cancha a favor ni uno solo de las 2.000 personas que estábamos aquí no lo hubiésemos firmado. Ahora es un día de luto deportivo, en el que es imposible que estemos contentos, pero a partir de ahí nos levantaremos como hacen todos los deportistas. Mañana entenderemos que tenemos mínimo dos semanas más juntos para luchar y vibrar, y estoy seguro de que la ciudad entera lo va a entender de esa manera y jugaremos otros play-off a cara de perro contra el equipo que nos toque", señaló.

Próximo rival

Lo que sí tiene claro Saulo es que le da "igual" el próximo rival porque lo que realmente le importa es "seguir siendo fieles a nuestro estilo" y seguir conectados a la afición. Asimismo, aprovechó para recordar que la afición "me ha puesto la piel de gallina" y dejó claro que fue "un privilegio y un orgullo" jugar para ellos. "Lástima que no hayamos podido brindarles la súper alegría que hubiese sido para todos el conseguir el ascenso".

Para terminar, quiso dejar claro, y así se lo transmite a sus pupilos, que "hay una verdad universal en el baloncesto y es que cuando dos equipos entran en la pista, uno va a perder. Parece que nunca pensamos que el nuestro vaya a perder, pero nosotros éramos conscientes de que nos quedaba por conseguir un largo camino en este segundo partido, y cuando hay tantas emociones y ganas duele un poco más, pero hay que felicitar a Odilo, a la afición y a mis jugadores porque no sabéis el esfuerzo que están haciendo a nivel individual para poder estar a este nivel en los partidos y ahora, a tomarnos un día de luto deportivo y el lunes con las mismas fuerzas o más apoyados por toda la gente que estaba en el pabellón", concluyó el técnico zamorano que recibió, al igual que los jugadores, el cariño de los seguidores congregados que aplaudieron a los suyos tras un encuentro que ya se sabe que no será el último del curso.