Movilla, técnico del Zamora CF, advierte del peligro de rivales como el Marino de Luanco

"Lo que se dice en el vestuario, queda en el vestuario". Así salió al paso David Movilla de las cuestiones sobre cómo ha podido afectar a la plantilla, tanto positiva como negativamente, la visita del presidente del Zamora CF el pasado domingo, prácticamente dos meses después de su detención (con posterior puesta en libertad con cargos) dentro del "Caso Koldo". "El cómo afecte lo iremos viendo, aunque no voy a buscar una relación causa-efecto. Nosotros nos ceñimos a lo que depende de nosotros, que es lo deportivo, y nunca buscamos una justificación o una excusa para argumentar ningún condicionante negativo que nos encontremos, y en este caso no va a ser diferente. Como dije el domingo, de todo lo relativo al aspecto institucional, que hable la persona o personas que les corresponda porque no soy yo".

Aspectos deportivos

Centrado por tanto en el aspecto deportivo, el entrenador del Zamora CF sí habló del hecho de estar a estas alturas clasificados para el play-off, mínimo como terceros, y con opciones matemáticas de asaltar el primer puesto, algo que, aseguró, se hubiese valorado como muy positivo en el mes de junio. Asimismo, recalcó que "en el ADN de este equipo está la ambición, la exigencia y el mirar hacia adelante", por lo que pospuso para el término de la temporada cualquier posible balance o valoración interna sobre el curso deportivo que están cuajando. Sin embargo, sí quiso subrayar que se encuentra "tremendamente orgulloso de los jugadores que dirijo y del rendimiento que están dando". De hecho, el vasco afirmó que "aunque de aquí a final de temporada no lográsemos una sola victoria, voy a seguir diciendo lo mismo, y respecto a mí persona, seguro que hay gente a la que le dé igual lo que logremos o hagamos, y las críticas estarán ahí: las acepto y asumo", expuso, al tiempo que ensalzó que siempre será el máximo y único responsable de "todo lo malo que le ocurra al equipo, si es que le ocurre algo negativo de aquí a final de temporada, porque creo, y el equipo me invita a pensar, que está capacitado para conseguir hitos importantes".

El foco, en Luanco

En cuanto a esa opción de alcanzar la primera plaza, a pesar del poco margen de maniobra con el que cuentan, aseguró que en el vestuario no han verbalizado ese tema y "desconozco el nivel de confianza que tienen". "Donde sí tenemos puesto el foco es en Luanco para trata de sacar los tres puntos contra el Marino, sabiendo la dificultad que hay". Sobre esta jornada, en la que hay un enfrentamiento entre primero y segundo (Pontevedra y Ourense), tiene claro que solo saldrán beneficiados si consiguen un +3. "Ahí ponemos el foco, y veremos el domingo a las ocho de la tarde cómo acaba la jornada". De las claves del partido confirmó que este fin de semana visitan a un rival "muy sólido, al que como locales no fuimos capaces de ganar. Nos crearon muchísimas dificultades", resaltó Movilla al tiempo que puso en valor que es, por detrás de Zamora y Ourense, el equipo menos goleado "con unos registros y nivel de fiabilidad importantes, y unos jugadores experimentados". "La experiencia me dice que los equipos que se juegan la permanencia en las últimas jornadas son más peligrosos incluso que aquellos que luchan por cotas más altas. Vamos a un campo complicado, contra un rival optimizado que te minimiza mucho en tu capacidad ofensiva".

En este escenario, Movilla no espera un choque más físico que otros, y destacó que el Marino "es un equipo que tiene muy buenos registros con balón, y que a nivel asociativo cuenta con unos niveles de técnica muy elevados", al tiempo que recordaba que ahora mismo hay muchos rojiblancos con procesos catarrales que confía puedan estar en el encuentro, más allá de las bajas por sanción que tienen de Parra, Mancebo, Castañeda, y la ya conocida de Jesús Muñoz.