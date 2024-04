Mancebo, jugador del Zamora CF, tras la visita de Víctor de Aldama: "El presidente nos transmitió fuerza y tranquilidad"

Mancebo será, junto con Parra, Castañeda y Jesús Muñoz, una de las bajas que acuse el Zamora CF en el encuentro de este domingo frente al Marino de Luanco. El jugador, que fue el portavoz semanal de la plantilla, admitió en su comparecencia que la visita de Víctor de Aldama el pasado fin de semana fue "una grata sorpresa" que nadie imaginaba. "Nos ayudó a estar más tranquilos. Él, como siempre ha dicho, es un hombre de palabra y cumplió al dar la cara, venir, estar cerca y ser partícipe de todo esto. Nos transmitió fuerza y tranquilidad. Fue una sorpresa bastante positiva".

En cuanto a otras cuestiones, el futbolista comentó que llegan a esta recta final de la temporada con "mucha confianza e ilusión". "Sabemos que los play-off ya están asegurados y no hay que quitarle ningún mérito al haberlo logrado tantas semanas antes de que acabe la Liga. Estamos vivos para pelear por todo, aunque un poco insatisfechos por el empate del pasado fin de semana en casa", señaló al tiempo que reiteraba el objetivo de este fin de semana de sumar de tres.

Aspiraciones

En su intervención y sobre las aspiraciones de quedar primeros, el rojiblanco recordaba que "hasta que las matemáticas no digan lo contrario todo es posible. Este fin de semana se enfrentan primero y segundo y los dos no pueden ganar. Nosotros tenemos que hacer los deberes y ver qué hacen ellos, si recortamos a uno o a los dos", insistiendo en que después los dos últimos encuentros van a ser muy complicados para los tres porque todo el mundo se juega muchas cosas. "Tenemos la ilusión de quedar lo más arriba posible y si al final es por el camino largo, también hay que mirar el lado bueno como que tendremos dos partidos más en casa, en el Ruta", añadió. A título personal, Mancebo se sinceró al exponer que después de un inicio más regular "he conseguido tener mi sitio en el campo, coger confianza y ahora estoy muy contento de poder jugar muchos minutos, contar con la confianza del míster y que las cosas estén saliendo bien", para confirmar la gran competencia que tienen en la plantilla dada la gran calidad que hay en este Zamora, sin olvidar "el gran grupo humano" como base de todo.

Rival

Sobre el rival, apuntó que es un equipo fuerte en casa, que maneja bien el balón con jugadores peligrosos, con lo que auguró un partido "trabajado y luchado en el que tendremos que hacer las cosas muy bien y tener los cinco sentidos para lograr un buen resultado".

Para concluir, el rojiblanco sí comentó que, como es lógico, miran qué hacen los rivales directos, pero también dejó claro que "cuando estoy en el campo me acuerdo poco, o nada, de lo que hace el Pontevedra u Ourense. Nosotros tenemos que ganar y a partir de ahí ver qué han hecho ellos", concluyó, no sin dejar claro que "el equipo no está pensando en otro partido que no sea el nuestro".